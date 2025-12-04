Madagascar: Assemblée nationale - Vers la suppression de l'immunité pour les agents des Impôts et des Douanes

4 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

La commission parlementaire chargée de la lutte contre la corruption, dirigée par le député Fetra Ralambozafimbololona, remet en cause les dispositions légales protégeant les agents des impôts et des douanes contre les poursuites.

Elle réclame la suppression de l'article qui empêche l'engagement de poursuites judiciaires à leur encontre. Selon le député, cette mesure constitue un frein majeur à la transparence. Lors d'une intervention récente, il a déclaré que « maintenir cet article revient à encourager l'impunité » et que « son abrogation ouvrirait la voie à davantage de responsabilité au sein de l'administration fiscale et douanière », insiste-t-il.

Pratiques illicites

Il a également affirmé que « la suppression de cette disposition changerait beaucoup de choses », estimant qu'elle permettrait de mieux lutter contre les pratiques illicites et de renforcer la confiance des citoyens envers les institutions publiques. Cette initiative intervient dans un contexte où les appels à la moralisation de la vie publique se multiplient, et où les parlementaires souhaitent engager des réformes structurelles pour améliorer la gouvernance.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.