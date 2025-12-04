Madagascar: Train Urbain - Tout est prêt pour le test du 15 décembre prochain

Le projet du train urbain à Antananarivo prend forme et semble prêt à répondre aux défis du transport public dans la capitale malgache. Selon Privat Andriamiarantsoa, le directeur général du Transport terrestre, les préparatifs pour la mise en service du train urbain sont désormais finalisés.

Le test d'envergure est programmé pour le 15 décembre, une étape cruciale avant l'ouverture officielle du service. Le train, conçu pour accueillir jusqu'à 300 passagers, sera propulsé par une locomotive diesel et comportera deux voitures voyageurs. Le trajet, qui reliera Soarano à Ambohimanambola, couvrira une distance de 16 kilomètres avec un arrêt dans 8 stations. La voie est entièrement rénovée et les stations prêtes à accueillir les voyageurs.

Ce projet a pour objectif de décongestionner les routes de la capitale, souvent paralysées par les embouteillages. « Le train urbain offre une solution de transport plus rapide, avec un temps de trajet estimé à 45 minutes entre Soarano et Ambohimanambola », a souligné Privat Andriamiarantsoa, affirmant que « pour l'instant, le ticket sera unique, valable pour l'ensemble du trajet, sans distinction de gare d'embarquement ou de débarquement ».

Le directeur général a également précisé que l'objectif était d'offrir un service accessible à tous. Ainsi, bien que le système soit géré pour l'instant par le ministère des Transports et de la Météorologie, un appel d'offres pour la gestion future du service devrait être lancé. La société choisie prendra en charge le recrutement du personnel, en étroite collaboration avec les autorités locales.

Les autorités mettent également l'accent sur la sécurité des passagers. « Des actions de sensibilisation sont menées en continu, en particulier pour informer le public des règles de sécurité à suivre lors des trajets », a ajouté Privat Andriamiarantsoa. La sécurité des voyageurs sera une priorité, en complément de la mise en place de protocoles de gestion des flux de passagers dans les stations. En somme, le lancement du train urbain à Antananarivo représente une avancée majeure dans le domaine du transport public. Il est appelé à transformer la mobilité dans la capitale, en apportant une solution de transport moderne, efficace et plus respectueuse de l'environnement.