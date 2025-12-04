Madagascar: Nomination des chefs de région - Mesure transitoire selon le gouvernement

Une longue file de candidats voulant concourir au poste de chef de région a investi le troisième étage de l'immeuble Patte d'éléphant à Anosy.

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a annoncé que les prochains chefs de région seront désignés « provisoirement », une décision présentée comme indispensable pour assurer « la continuité du service public et le bon fonctionnement des Régions ».

Dans un communiqué publié hier, le département a expliqué les raisons de cette mesure exceptionnelle, alors que les élections régionales restent suspendues à une réforme plus large du cadre électoral. D'après le ministère, « le gouvernement se trouve dans l'obligation de procéder à la désignation provisoire des chefs de régions en Conseil des ministres » en raison de la révision du dispositif juridique opérationnel permettant d'organiser le scrutin régional.

Inclusif

La tenue des élections régionales est en effet conditionnée à une refonte des textes électoraux, selon le ministère de l'Intérieur. « Les élections régionales devraient se tenir dans le cadre de la réforme du système électoral, concernant les textes juridiques y afférents », précise encore le communiqué. Cette réforme, présentée comme un chantier prioritaire, sera au cœur des concertations régionales puis nationales que les autorités prévoient dans les mois à venir. Selon le ministère, ces consultations doivent permettre d'aboutir à « un nouveau cadre juridique inclusif et consensuel », destiné à servir de base aux futures élections régionales. Le calendrier électoral, très attendu, « sortira » ainsi des discussions qui seront menées sur l'ensemble du territoire.

Transparence

Dans l'immédiat, l'annonce d'une désignation provisoire intervient dans un contexte marqué par un engouement inhabituel pour le poste de chef de région. L'appel à candidatures lancé par le ministère a suscité une mobilisation massive. Plusieurs centaines de citoyens se sont rendus la semaine dernière au siège du ministère à Anosy pour déposer leur dossier. Des files d'attente s'étendant sur plusieurs jours ont même été observées, témoignant de l'intérêt croissant pour ces fonctions stratégiques dans l'administration territoriale. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a tenu à rassurer les candidats et l'opinion publique sur la suite du processus.

Le communiqué assure que « la procédure de sélection des futurs chefs de région s'effectuera en toute transparence », malgré le caractère provisoire des nominations qui seront annoncées en Conseil des ministres. Si la réforme électorale et les concertations attendues doivent encore préciser le visage institutionnel des régions à moyen terme, le gouvernement entend éviter toute vacance de leadership administratif sur le terrain. En attendant l'adoption du nouveau cadre juridique, les responsables régionaux ainsi désignés auront pour mission d'assurer la continuité des services et de préparer les futures échéances électorales dans un contexte appelé à être profondément redéfini.