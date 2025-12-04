Madagascar: FLM Antsiranana - La musique classique dédiée à Dieu

L'Église luthérienne malgache présente « Gloria », un concert classique au cours duquel des musiciens interpréteront « les oeuvres majestueuses » de Haendel, Vivaldi, Mozart et Bach. Cet événement inédit se tiendra le 14 décembre à La Passion Gourmande d'Antsiranana, à 15 heures.

Autrefois, ce type d'initiative convainquait peu dans la capitale du salegy. Jugée apathique, la musique dite savante n'attirait que les oreilles les plus mûres. « On écoute ça quand on a envie de faire la sieste », plaisantait un jeune homme. Aujourd'hui, cette perception est dépassée. Les jeunes de Diego puisent désormais leur inspiration dans certains accents de musique classique pour créer des "samples". Par ailleurs, les Églises chrétiennes les encouragent à apprendre les bases du style baroque, né et développé principalement entre les XVIIIe et XIXe siècles.

Dans cette optique, les organisateurs ont choisi de mettre en avant des talents dotés d'une oreille musicale particulièrement aiguisée, suscitant ainsi la curiosité des mélomanes. « J'écoute ce genre de son de temps en temps. Par contre, l'affiche sur Facebook m'a vraiment donné envie d'y jeter un coup d'œil. J'aimerais voir les jeunes de cette ville jouer du Vivaldi, par exemple », confie Ricky, 22 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Certes, Antsiranana est le fief de la mozika mafana, le salegy, mais cela ne signifie pas que la population se limite à ces tempos. L'ouverture à d'autres cadences permet aussi de découvrir de nouvelles cultures. Puisque les fidèles de l'Église chrétienne sont à l'initiative du projet, Gloria est également un moyen d'évangélisation : le but est de glorifier le Seigneur.

Au final, les passionnés du cinquième art, particulièrement amateurs de sonorités douces, seront plongés dans un univers d'une grande richesse esthétique.