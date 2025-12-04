Madagascar: Ilaivola Ivato - 162 tortues découvertes dans la maison d'un ressortissant chinois

Une importante saisie de faune protégée a eu lieu hier matin à Ilaivola Ivato. Les gendarmes ont découvert 162 tortues vivantes dans la maison d'un ressortissant chinois, gérant d'un casino installé dans le quartier.

Cette opération s'est déroulée après une alerte donnée par des riverains ayant remarqué des animaux morts aux abords de la propriété. Selon les informations recueillies, des tortues tirées par des chiens et d'autres retrouvées mortes près du portail et dans une fosse à ordures ont attiré l'attention du voisinage.

Choqués par la scène, des habitants ont immédiatement averti la gendarmerie d'Ankadindravola. Arrivés sur place, les gendarmes ont constaté la présence d'animaux morts autour de la maison. Une fouille approfondie des lieux a ensuite permis de découvrir, dans une pièce fermée, plus de 160 tortues entassées, certaines en mauvais état, d'autres errant derrière la maison. L'origine des tortues et leur destination restent pour l'instant inconnues. Le ressortissant chinois trouvé dans la maison au moment des faits a été interpellé et placé en garde à vue. Les animaux ont été saisis et remis aux autorités compétentes pour prise en charge.

Un trafic déjà bien connu à Madagascar

Madagascar fait face depuis plusieurs années à des réseaux organisés attirés par la forte valeur de ces reptiles sur les marchés asiatiques. Des milliers de tortues sont régulièrement saisies lors de tentatives d'exportation illégale, certaines transportées par voie terrestre, d'autres dissimulées dans des cargaisons à destination de l'étranger.

Dans de nombreux cas, les trafiquants exploitent la vulnérabilité des communautés rurales, achètent les animaux à bas prix puis les stockent dans des conditions déplorables. Une grande partie des tortues confisquées arrive déjà affaiblie, blessée ou morte, faute de soins et en raison du transport clandestin.