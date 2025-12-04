Madagascar: Électricité - Toliara, exempt de délestage depuis un bon bout de temps

La ville de Toliara ne connaît plus de délestage depuis quelques mois, à la grande satisfaction de la population et au grand soulagement des opérateurs économiques. Le fournisseur de la JIRAMA, la société ENELEC, produit même plus d'électricité que les besoins de la ville.

Supérieure à la demande

Cela fait des mois que Toliara jouit d'une fourniture d'électricité continue. Les seules coupures d'électricité sont celles liées aux maintenances annoncées bien à l'avance. La population s'en réjouit pleinement, de même que les petits artisans et autres, qui peuvent s'adonner à leurs activités sans souffrir d'arrêts comme dans d'autres régions. Les opérateurs économiques ne sont plus soumis à des surcoûts liés à l'acquisition et à l'utilisation de groupes électrogènes.

Une situation qui fait, en tout cas, le bonheur des usagers. « Cette situation est inespérée et nous en sommes vraiment satisfaits. Nous pouvons enfin nous concentrer sur notre métier au lieu de chercher nous-mêmes une solution pour l'électricité », déclare un opérateur économique local. La propriétaire d'un salon de coiffure, l'un des petits métiers lourdement impactés par les délestages, partage cette satisfaction et se réjouit que la régularité de l'électricité lui permette désormais de travailler dans des conditions normales.

Hybridation

Le fournisseur local de la JIRAMA, la société ENELEC, filiale de Filatex Énergie, produit actuellement 12,1 mégawatts d'électricité thermique alors que les besoins de la Cité du Soleil s'élèvent à 9,9 mégawatts. Même les besoins pendant les périodes de pointe, entre 19h et 21h, restent en deçà de la production locale d'électricité. Outre la production issue de la centrale thermique, Toliara bénéficie aussi d'un parc solaire qui produit 3,9 mégawatts.

Bref, Toliara ne se limite plus à l'énergie thermique mais bénéficie d'une hybridation avec le solaire. Depuis 2019, un parc solaire est opérationnel et couplé à la centrale thermique. Une telle hybridation permet à la JIRAMA de réaliser des économies significatives, selon les spécialistes : pour 1 mégawatt produit au solaire, la société nationale peut économiser jusqu'à 1 milliard d'ariary par an en fuel lourd.

En effet, ce parc solaire, qui serait le premier construit à Madagascar, entre déjà dans sa deuxième phase d'extension, le parc initial produisant 2,9 mégawatts. Il se distingue, par ailleurs, par une configuration technique singulière, notamment la possibilité de plier les panneaux solaires en cas d'intempéries, en seulement une demi-heure.