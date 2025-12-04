Madagascar: Niveau des eaux à Antananarivo - Vigilance jaune dans les zones traversées par la Sisaony

4 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Les épisodes pluvieux successifs à Antananarivo ces derniers jours se reflètent sur les niveaux des eaux dans la plaine d'Antananarivo. Hier, l'Autorité pour la protection contre l'inondation de la plaine d'Antananarivo (APIPA) a émis un avis de vigilance jaune pour les zones traversées par la Sisaony.

Sont concernés les communes de Tsiafahy, Androhibe Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana et Ampangabe.

Le niveau de la Sisaony observé à l'échelle d'Andramasina était de 2,10m, hier, à 8 heures, après avoir atteint un niveau maximum de 2,31 m à 00 heure. Il s'agissait ainsi d'une baisse du niveau. A l'échelle d'Ampitatafika, le niveau était de 2,58m soit une hausse de 0,47m en 24 heures. Ces mesures placent les zones traversées par la Sisaony en vigilance jaune.

Dans l'après-midi d'hier, à 15 heures, la Sisaony affichait un niveau de 1,60m à l'échelle d'Andramasina, soit une baisse de 0,50m au cours des sept dernières heures. En revanche, à l'échelle d'Ampitatafika, il a été observé une hausse, le niveau étant à 2,66m, soit une hausse de 0,8m en sept heures. De ce fait, l'avis de vigilance jaune émis le matin même demeure en vigueur.

Quant à l'Ikopa, les niveaux étaient respectivement de 2,07m à l'échelle d'Ambohimanambola (baisse de 0,15m en sept heures) et de 2,44m à l'échelle de Bevomanga, soit une hausse de 0,48m en sept heures. Le niveau de l'Ikopa pourrait encore monter au cours des 12 prochaines heures. Néanmoins, les côtes d'alerte pour un avis de vigilance jaune ne sont pas encore atteintes au niveau de ces deux échelles : 3,50m à celle d'Ambohimanambola et 4,00m à celle de Bevomanga.

