Madagascar: Transports publics - Retour de la « carte rouge »

4 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le dispositif de la carte rouge ou « karatra mena », autrefois réservé aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, sera désormais étendu aux chauffeurs et à leurs assistants. Sa distribution sera organisée prochainement afin que tous les bénéficiaires puissent en disposer.

De nombreux usagers en situation de handicap dénoncent les difficultés rencontrées dans les « taxis-be »: bousculades, refus d'embarquement ou manque d'assistance de la part des receveurs. Les transporteurs, eux, expliquent que l'embarquement des personnes âgées ou handicapées nécessite des arrêts prolongés, entraînant parfois des embouteillages et des sanctions.

Face à ces constats, le ministère de la Population et des Solidarités (MPS), la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), les coopératives de transport, ainsi que la police nationale et communale ont signé une charte sur la mobilité de cette catégorie de personnes incluant l'instauration de l'usage de la carte rouge, hier. Un événement entrant dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées.

« Lorsqu'un chauffeur, un aide-chauffeur, une personne âgée ou une personne en situation de handicap brandit cette carte, les régulateurs de la circulation savent qu'il s'agit d'un embarquement nécessitant plus de temps. Ils prennent alors les dispositions nécessaires pour éviter les sanctions et garantir l'inclusion », explique Rolland Rabemanantsoa, directeur d'appui aux personnes handicapées et personnes âgées au sein du MPS. La carte rouge est effective dès la signature de la charte.

Inclusion

Autre mesure annoncée dans le cadre de l'évènement d'hier : la réintroduction des « sièges réservés » dans les véhicules de transport. Une concertation est prévue avec les coopératives et la CUA afin de faciliter la mobilité des personnes vulnérables. Cependant, la diversité des modèles de taxis-be (portes centrales ou arrière, configurations différentes) complique la mise en œuvre. Et même lorsque des sièges réservés existent, certains passagers refusent de céder leur place aux personnes handicapées, témoigne un transporteur.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

