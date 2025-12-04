Madagascar: Trafic d'espèces endémiques - Un fléau économique majeur pour le pays

Le trafic d'espèces sauvages et protégées continue d'occasionner d'importantes pertes économiques pour Madagascar, qui abrite près de 5 % de la biodiversité mondiale et un taux d'endémisme exceptionnel.

Tortues, ploughshare tortoise, reptiles, amphibiens, lémuriens ou bois précieux. Des espèces très prisées par les réseaux mondiaux de commerce illicite et dont les mauvaises pratiques privent l'État de revenus potentiels, affaiblissent l'écotourisme et accentuent la dégradation des services écosystémiques. Le coût reste largement invisible en raison du caractère clandestin du marché.

En effet, il n'existe (à ce jour) pas d'estimation unique et fiable des pertes financières liées au trafic d'espèces dans le pays. Les signalements incomplets, le manque à gagner fiscal, les dépenses croissantes de sécurité et la diminution de l'attractivité touristique rendent difficile toute quantification précise. Par ailleurs, les analyses nationales évoquent une « perte de nature » évaluée à des centaines de millions, voire des milliards de dollars par an pour le pays. Dans ce contexte, chaque saisie illustre l'ampleur des retombées économiques d'un trafic qui continue d'éroder les ressources naturelles indispensables à la stabilité financière de la Grande île.

Saisie

L'opération menée à Ilaivola-Ivato en est une nouvelle illustration. La Gendarmerie Nationale, via le Poste Avancé d'Ankadindravola - Brigade de Talatamaty, a découvert 162 tortues dans la maison d'un ressortissant chinois. Cette intervention, saluée par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), a été rendue possible grâce au système de signalement mis en place.

Selon le MEDD, une tortue morte, tirée à l'extérieur par un chien provenant d'un site de paris, a alerté les riverains dès hier matin. Ce qui a entraîné l'intervention rapide des gendarmes. À l'intérieur du domicile, les tortues endémiques étaient éparpillées dans toutes les pièces. Le ressortissant chinois a été placé en garde à vue et les tortues confiées à la Turtle Survival Alliance (TSA) pour leur prise en charge.

Malgré les efforts de conservation, ces trafics persistants démontrent combien la biodiversité malgache reste sous pression. Les impacts économiques, directs et indirects, constituent désormais l'une des menaces les plus sérieuses pour un pays dont la richesse naturelle représente un pilier essentiel du développement.