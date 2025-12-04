Madagascar: Journée internationale des personnes handicapées - Un tournoi de basketball unifié pour la célébration à Mahamasina

4 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

À l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, Special Olympics Madagascar a organisé, hier, un tournoi de basketball unifié qui mettra aux prises des équipes mixtes composées de garçons et de filles, avec et sans déficience intellectuelle.

L'événement, placé sous le signe du partage, du fair-play et de l'inclusion, s'est déroulé au gymnase couvert de Mahamasina.

« Ce tournoi est à la fois une célébration et un tremplin », explique Fetra Rakotondravelo, Directeur national de Special Olympics Madagascar. « Nous voulons montrer que le sport peut et doit être un espace où chacun, quelles que soient ses capacités, a sa place sur le terrain et dans la société ». Le basketball unifié, discipline phare de Special Olympics, repose sur un principe simple : chaque équipe est composée à parts égales d'athlètes avec déficience intellectuelle (« athlètes spéciaux ») et de partenaires sans déficience (souvent des élèves, des étudiants ou des bénévoles). L'objectif n'est pas seulement la compétition, mais la création de liens, le développement de la confiance en soi et la lutte contre les préjugés.

Six ans d'engagement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Créée il y a six ans, Special Olympics Madagascar a déjà accompagné plus de 900 athlètes et sensibilisé plus de 1 000 personnes à travers l'île. L'association a marqué les esprits sur la scène internationale. En 2019, aux Jeux Mondiaux Special Olympics d'Abu Dhabi, la délégation malgache (9 personnes dont 4 athlètes) a remporté 2 médailles d'or et 2 médailles de bronze.

En 2023, aux Jeux Mondiaux de Berlin, les trois athlètes malgaches présents sont revenus avec 1 médaille de bronze sur 100 mètres. « Ces médailles sont importantes, mais ce qui nous rend le plus fiers, c'est de voir nos athlètes gagner en autonomie, prendre la parole, oser rêver plus grand », souligne Fetra Rakotondravelo. Au-delà de la performance sportive, l'association poursuit cinq grandes missions : promouvoir l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle, développer leurs compétences physiques, mentales et sociales, lutter contre les discriminations et favoriser l'égalité des chances, améliorer leur santé et leur bien-être, et renforcer leur autonomie et leur confiance en eux.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.