Madagascar: Journée internationale des personnes handicapées - Un tournoi de basketball unifié pour la célébration à Mahamasina

À l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, Special Olympics Madagascar a organisé, hier, un tournoi de basketball unifié qui mettra aux prises des équipes mixtes composées de garçons et de filles, avec et sans déficience intellectuelle.

L'événement, placé sous le signe du partage, du fair-play et de l'inclusion, s'est déroulé au gymnase couvert de Mahamasina.

« Ce tournoi est à la fois une célébration et un tremplin », explique Fetra Rakotondravelo, Directeur national de Special Olympics Madagascar. « Nous voulons montrer que le sport peut et doit être un espace où chacun, quelles que soient ses capacités, a sa place sur le terrain et dans la société ». Le basketball unifié, discipline phare de Special Olympics, repose sur un principe simple : chaque équipe est composée à parts égales d'athlètes avec déficience intellectuelle (« athlètes spéciaux ») et de partenaires sans déficience (souvent des élèves, des étudiants ou des bénévoles). L'objectif n'est pas seulement la compétition, mais la création de liens, le développement de la confiance en soi et la lutte contre les préjugés.

Six ans d'engagement

Créée il y a six ans, Special Olympics Madagascar a déjà accompagné plus de 900 athlètes et sensibilisé plus de 1 000 personnes à travers l'île. L'association a marqué les esprits sur la scène internationale. En 2019, aux Jeux Mondiaux Special Olympics d'Abu Dhabi, la délégation malgache (9 personnes dont 4 athlètes) a remporté 2 médailles d'or et 2 médailles de bronze.

En 2023, aux Jeux Mondiaux de Berlin, les trois athlètes malgaches présents sont revenus avec 1 médaille de bronze sur 100 mètres. « Ces médailles sont importantes, mais ce qui nous rend le plus fiers, c'est de voir nos athlètes gagner en autonomie, prendre la parole, oser rêver plus grand », souligne Fetra Rakotondravelo. Au-delà de la performance sportive, l'association poursuit cinq grandes missions : promouvoir l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle, développer leurs compétences physiques, mentales et sociales, lutter contre les discriminations et favoriser l'égalité des chances, améliorer leur santé et leur bien-être, et renforcer leur autonomie et leur confiance en eux.