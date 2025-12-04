Madagascar: Rugby - 4000 élèves bénéficient du projet Ampi'zay

Le projet Ampi'zay fait entrer le rugby dans les écoles comme outil d'éducation et de cohésion. Plus de 4000 élèves en bénéficient déjà à travers une approche qui valorise mixité, respect et égalité des genres.

Le terrain du Lycée Mixte Mahavatsy 2 de Toliara s'est mué en espace de convivialité et de cohésion. Dans le cadre du projet Ampi'zay, porté par Terres en Mêlées avec l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, les élèves du Lycée Mixte Mahavatsy 2 et du Lycée

La Pépinière ont démontré leur engagement à travers des activités collectives. Encadrés par leurs professeurs d'EPS, ils ont présenté la méthode « Rugby for Change » conçue et développée à Madagascar, où le ballon ovale dépasse la simple pratique sportive pour devenir un outil éducatif favorisant coopération, mixité, égalité des genres et respect. En complément de ces échanges, les jeunes ont eu l'occasion de rencontrer Alain Désiré Rasambany, ministre de la Jeunesse et des Sports, venu partager ce moment avec eux.

Rugby Scolaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet Ampi'zay est déjà implanté dans trois régions et touche plus de 4000 élèves. Les résultats sont parlants avec une réduction des violences basées sur le genre, des comportements plus responsables, une estime de soi renforcée et des relations plus équilibrées entre filles et garçons. Sur le terrain, les élèves jouent ensemble, s'entraident et s'encouragent. Une image forte de la dynamique que l'on veut insuffler à la jeunesse malgache.

Soutenu par trois ministères, Jeunesse et Sports, Éducation Nationale et Population ainsi que par le Malagasy Rugby, Ampi'zay introduit le premier championnat scolaire mixte du pays. Une grande première qui ouvre la voie à une nouvelle manière d'utiliser le sport comme levier d'éducation, de leadership, de prévention des violences basées sur le genre et de cohésion sociale dans les établissements scolaires.

Le ministre Alain Désiré Rasambany a salué l'engagement de Terres en Mêlées, des enseignants, des chefs d'établissement et des élèves. « La refondation du sport scolaire commence ici avec vous », a-t-il déclaré devant une jeunesse enthousiaste. Le ministère de tutelle s'engage à poursuivre le déploiement de Ampi'zay dans les régions afin d'offrir à chaque élève un environnement sûr, égalitaire et respectueux. Toliara a montré la voie d'un rugby scolaire porteur d'avenir et de changement.