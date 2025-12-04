Afrique de l'Ouest: La BCEAO préconise une 'bonne gestion' de la dette pour éviter les tensions liées à sa hausse

Dakar — Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean Claude Kassi Brou a invité mercredi à Dakar les Etats à une "bonne gestion" de la dette pour continuer à financer les besoins de développement et les besoins sociaux tout en assurant une stabilité dans leurs engagements financiers.

"Il y a une gestion active de la dette pour faire en sorte qu'elle ne constitue pas un boulet, un frein, une limitation au programme de développement des Etats. Ces derniers doivent respecter leurs engagements financiers [...]", a-t-il déclaré.

M. Brou s'exprimait lors de la dernière réunion de l'année du comité de politique monétaire de l'institution financière. Il a signalé que "malgré son augmentation à 63%, la dette au niveau des Etats de la zone de l'UEMOA n'a pas encore atteint le seuil communautaire de 70%" .

Cependant, a-t-il poursuivi, il faut "une vigilance accrue pour éviter la tension d'une augmentation de la dette".

Il a salué, en outre, l'engagement des Etats de l'Union dans un processus de consolidation de réduction de leur déficit vers la norme de 3%.

"Les États sont déjà engagés dans un processus de consolidation de réduction de leur déficit vers la norme de 3%. Donc ça c'est à saluer", a-t-il déclaré lors d'un point de presse après la réunion du Comité de politique monétaire.

Il a ensuite salué les efforts fournis par les Etats pour réduire le déficit et limiter la hausse de l'endettement.

"Je crois qu'il faut saluer cela. Nous encourageons les Etats à poursuivre cette consolidation parce que c'est ça qui va permettre de stabiliser la dette", a poursuivi le gouverneur de la BCEAO.

Selon lui, les Etats doivent user de leur cadre de gestion interne pour apprécier la viabilité, la soutenabilité de la dette.

M. Brou a, en outre, déclaré que la BCEAO suit "de très près" les Etats de l'Union sur le marché financier régional.

"Nous restons attentifs, c'est une manière de dire que nous regardons. Nous suivons de très près ce qui se passe sur le marché financier régional [...]", a-t-il soutenu.