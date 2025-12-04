Sénégal: La députée Fatou Diop Cissé appelle les autorités à trouver 'immédiatement' des solutions aux 'problèmes' des étudiants

Dakar — La députée Fatou Diop Cissé, membre du groupe Pastef (majorité), a fait part, mercredi, à Dakar, de sa "profonde préoccupation" devant les affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre, en demandant aux autorités d"'agir immédiatement" pour y mettre fin.

"Les autorités doivent se saisir des problèmes des étudiants et leur trouver immédiatement des solutions", a soutenu Mme Cissé lors de l'examen du budget du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique pour l'année prochaine.

Ces affrontements ont fait plusieurs blessés et paralysé l'enseignement supérieur depuis deux semaines. Les étudiants réclament le paiement de leurs bourses d'études et la poursuite des enseignements suspendus pour certains d'entre eux, selon la parlementaire.

Fatou Diop Cissé, qui dirige la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a dénoncé "une répression disproportionnée" dont les étudiants, selon elle, sont victimes.

Mme Cissé a fustigé également la "violation des franchises universitaires" et l'intervention des forces de l'ordre dans des campus universitaires.

"Les universités doivent être des espaces sécurisés, pas des lieux de violence", a-t-elle dit.

"L'urgence, aujourd'hui, c'est l'apaisement. Il ne s'agit plus de savoir qui a raison ou a tort mais d'éviter l'irréparable", a soutenu la députée, lançant un appel "à la raison, à la sérénité et au dialogue".

Elle dit souhaiter une résolution "rapide et définitive" de cette situation "alarmante et inacceptable".