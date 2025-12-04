Sénégal: Un parlementaire plaide pour une ratification 'urgente' du Protocole BNJ sur la diversité biologique

Dakar — Le député Samba Dang de la majorité, par ailleurs membre du Réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement a appelé, mercredi à une ratification rapide du Protocole BNJ, un traité international adopté en juin 2023 sous l'égide de l'Organisation des nations unies (ONU) sur la diversité biologique et marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Intervenant lors de l'examen du budget 2026 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Samba Dang a insisté sur la nécessité d'une action concertée entre le ministère de l'Environnement et celui des Affaires étrangères pour accélérer le processus.

Le "Protocole BNJ" fait référence à l'Accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BNJ), un traité international adopté en juin 2023 sous l'égide de l'ONU.

"Il nous faut la ratification rapide du Protocole BNJ, de concert avec votre homologue en charge des Affaires étrangères pour accélérer le processus", a t-il déclaré en s'adressant au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Dr Abdourahmane Diouf.

"Le Sénégal est engagé dans plusieurs cadres de coopération dont la Convention d'Abidjan réunissant plus de vingt-deux États parties, doit avancer sans délai sur ce dossier afin de renforcer son dispositif juridique en matière de gouvernance environnementale", a plaidé le parlementaire.

Il a également préconisé une meilleure mobilisation du financement climatique, soulignant que "les pays les moins pollueurs continuent de subir de plein fouet les effets de la pollution, tout en étant lésés dans l'accès aux dividendes du financement vert"

Les députés ont cité l'exemple du projet Bus Rapid Transit (BRT), présenté comme un modèle d'investissement durable, pour illustrer l'importance d'un accès équitable aux ressources allouées à la transition écologique.