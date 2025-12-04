Le projet de budget 2026 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, arrêté à 150,6 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et 117,1 milliards en crédits de paiement (CP), a été examiné mercredi par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à celle du Développement durable.

Selon le rapport présenté à l'Assemblée nationale, les crédits du ministère sont structurés autour de cinq programmes.

Un premier programme dédié à la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres qui mobilise 25,6 milliards de francs CFA. Ce budget est principalement orienté vers les transferts courants et les dépenses de personnel.

Un deuxième programme est consacré à la conservation de la biodiversité et à la gestion des aires marines protégées, avec un montant de 8,67 milliards FCFA, dont plus des deux tiers affectés aux dépenses de personnel.

Un troisième programme est axé sur la lutte contre les pollutions, les nuisances et les effets des changements climatiques, ainsi que sur la promotion de la transition écologique. Il est de l'ordre de 9,63 milliards FCFA, majoritairement destinés aux investissements.

Le quatrième programme est relatif à l'amélioration du cadre de vie. Il concentre la plus grande part du budget avec 104,2 milliards FCFA en AE et 70,9 milliards en CP, comprenant d'importants transferts courants et des investissements.

Le dernier programme dédié au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative, reçoit 2,45 milliards FCFA dans le budget global du département.

La séance d'examen du projet de budget 2026 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a été présidée par la députée Mbène Faye en présence du ministre Abdourahmane Diouf et du ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba.