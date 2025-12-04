Afrique de l'Ouest: La BCEAO maintient à 3,25 % son principal taux directeur

Dakar — La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a annoncé mercredi avoir maintenu à 3,25 % son principal taux directeur, le taux auquel elle prête ses ressources aux banques commerciales.

Cette décision a été prise par le comité de politique monétaire de la BCEAO, qui a décidé également de maintenir à 5,25 % le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal, le taux auquel les banques se refinancent auprès d'elle.

Ces deux taux sont fixés à ces niveaux depuis le 16 juin dernier.

La BCEAO conserve aussi le même coefficient des réserves obligatoires applicable aux banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui est de 3 %. Ce coefficient désigne la proportion minimale de dépôts que les banques sont obligées de conserver sous forme de réserves auprès de la banque centrale.

Ces décisions résultent de l'analyse de l'évolution récente de l'activité économique, des prix, de la situation extérieure de l'UEMOA et des perspectives économiques à court terme, a expliqué le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, lors d'un point de presse.

La croissance économique est demeurée robuste, avec une progression du produit intérieur brut réel de 6,6 % au troisième trimestre de l'année, après 6,5 % du trimestre précédent, selon lui.

L'activité économique est soutenue par la hausse de la consommation des ménages et la poursuite des investissements, notamment dans les infrastructures socioéconomiques, a signalé le gouverneur de la BCEAO et président du comité de politique monétaire de la banque centrale.

Au troisième trimestre de cette année, l'économie des huit pays membres de l'UEMOA et de la BCEAO a également bénéficié d'une bonne tenue de la campagne agricole, des services, ainsi que des industries extractives et manufacturières, a ajouté Jean-Claude Kassi Brou.

Le financement adéquat de l'économie a favorisé ce dynamisme, selon lui.

Les taux accordés par les banques au secteur privé ont augmenté de 6 % en un an, a observé la BCEAO à la fin de septembre dernier.

En 2025, la croissance économique de l'UEMOA devrait ressortir à 6,7 % après 6,2 % en 2024, a indiqué le gouverneur de la BCEAO, rappelant que le taux d'inflation s'élève à 1,3 % au troisième trimestre de l'année, après 0,3 % au trimestre précédent.

Cette évolution résulte de la baisse des prix des produits alimentaires et énergétiques importés, de l'augmentation de l'offre locale de produits réalisés également.

Selon les prévisions de la banque centrale, le taux d'inflation devrait s'établir en moyenne à 0,2 % en 2025, contre 3,5 % en 2024.

Jean-Claude Kassi Brou a lancé un appel à la vigilance en faisant savoir aux États membres de l'union monétaire que les prévisions d'inflation restent soumises à des "risques haussiers", notamment l'impact de tensions géopolitiques et commerciales sur les prix mondiaux des produits alimentaires et énergétiques, ainsi que la situation sécuritaire de la région.

"Les échanges extérieurs de l'UEMOA se sont améliorés au cours de la période récente, en lien avec la hausse des exportations des produits pétroliers, l'augmentation des prix de l'or et du cacao, et la réduction des coûts des produits alimentaires et énergétiques importés", a signalé le gouverneur de la BCEAO.

Il assure que la mobilisation de ressources extérieures par les États membres de l'UEMOA a renforcé cette tendance.

Le comité de politique monétaire assure qu'il continuera à accorder "une vigilance particulière aux risques susceptibles d'entraîner des hausses de prix et d'affecter les échanges extérieurs".

Si c'est nécessaire, il prendra les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire et financière de l'union économique, selon Jean Claude Kassi Brou.