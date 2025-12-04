Madagascar: Ilaivola-Ivato - Cent soixante-deux tortues saisies chez un Chinois

Les trafics d'espèces endémiques se poursuivent. Hier, cent soixante-deux tortues ont été découvertes à Ilaivola-Ivato.

Hier matin, cent soixante-deux tortues ont été découvertes et saisies dans la maison d'un ressortissant chinois installé à Ilaivola-Ivato. L'opération a été menée par les éléments de la Gendarmerie nationale rattachés au poste avancé d'Ankadindravola, brigade de Talatamaty, après la réception d'un signalement provenant d'habitants du quartier.

D'après les premières informations, c'est une tortue morte, traînée par un chien aux abords d'un casino d'Ilaivola, qui a attiré l'attention des riverains au petit matin. Étonnés par cette scène inhabituelle, ils ont alerté les gendarmes, permettant une intervention rapide des forces de l'ordre.

Arrivés sur place, les gendarmes ont procédé à une perquisition du domicile du ressortissant chinois. D'après un communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) publié hier, les enquêteurs ont découvert des tortues éparpillées dans plusieurs pièces de la maison. Certaines étaient encore vivantes, tandis que d'autres étaient déjà mortes. Ces dernières dégageaient une forte odeur de décomposition, perceptible dès l'extérieur du portail ainsi que dans la poubelle du logement.

Garde à vue

Face à ces constatations, les gendarmes ont procédé à l'interpellation du propriétaire des lieux, qui a été placé en garde à vue. Les tortues saisies ont été confiées à la Turtle Survival Alliance (TSA), une ONG mondiale dédiée à la conservation des tortues les plus menacées d'extinction. Ses missions principales à Madagascar sont axées sur la préservation des espèces endémiques, notamment l'Astrochelys radiata (Sokake), l'Astrochelys yniphora (Angonoka), le Pyxis arachnoides (Sokabato) et le Pyxis planicauda (Kapidolo).

Les trafics de tortues connaissent une recrudescence pendant la saison des pluies, notamment en octobre et novembre. Durant cette période, les tortues ont tendance à sortir de leur abri naturel pour chercher de la nourriture ou de l'eau, ce qui les expose davantage à la capture. Les braconniers profiteraient ainsi de ces déplacements pour alimenter le marché illégal. Le ministère encourage la population à rester vigilante et à signaler toute activité suspecte. En cas de suspicion de trafic illégal de ressources naturelles, il invite le public à composer immédiatement le numéro vert 955 (Yas), permettant une intervention rapide des autorités compétentes.

Cette affaire relance les préoccupations concernant la protection des espèces endémiques de Madagascar, en particulier les tortues, régulièrement victimes de réseaux de braconnage.