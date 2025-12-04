Madagascar: Unités Industrielles - L'État poursuit le projet Odof

Le projet One District One Factory a montré des résultats probants. Il a créé plus de quatre cents emplois et généré près de 130 millions d'ariary, et l'État prévoit de le poursuivre.

Concluants le diagnostic lancé par l'État sur le projet One District One Factory l'a été. Lors du face-à-face entre les membres du gouvernement et le Sénat, la question de la poursuite du projet Odof a été soulevée par les sénateurs. Selon Andriniaina Rasoarahona, ministre de l'Industrialisation, un audit a été réalisé sur l'ensemble du projet, avec des résultats qui se sont avérés concluants.

À l'heure de la Refondation, l'État compte ainsi poursuivre ce projet d'industrialisation à la base, porté par l'ancien ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Andriniaina Rasoarahona, trente-deux machines sont performantes, et chacune d'elles emploie de neuf à onze personnes selon les districts où elles sont implantées.

«Le projet One District One Factory a permis de générer plus de quatre cents emplois directs, et un chiffre d'affaires compris entre cent vingt et cent trente millions d'Ariary», a-t-il expliqué aux sénateurs mardi. Il ajoute : «Le développement doit se faire à la base, par la création de valeur ajoutée à nos produits.» Pour le ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, il est nécessaire maintenant d'instaurer des mesures d'accompagnement afin de poursuivre sur cette lancée. «Nous allons nous focaliser sur l'opérationnalisation du projet Odof. Les usines qui tournent à plein régime seront accompagnées afin de produire plus, tandis que les machines qui rencontrent des problèmes sur le terrain seront remises en état», insiste-t-il.

Processus rigoureux

Concrètement, le projet Odof sera géré afin de répondre aux exigences de l'État par rapport à la transparence, la lutte contre la corruption et le renforcement du dialogue public-privé. L'attribution des machines se fera ainsi par un processus rigoureux, pour les opérateurs disposant des capacités techniques et financières, avec un appui technique du ministère de tutelle.

Lancé en 2021, le projet Odof (One District One Factory) est une initiative de développement industriel lancée dans la Grande Île pour industrialiser chaque district en créant des unités de transformation de produits locaux. L'objectif est de créer de la valeur ajoutée, de réduire les importations et de stimuler l'économie locale en transformant les ressources locales en produits finis, créant ainsi des emplois pour la population.

Le programme implique la mise en place d'usines pour des produits variés comme l'huile, les chips, les pâtes ou le cidre, et des appels à projets sont lancés pour que des opérateurs locaux puissent gérer ces unités. Dans un contexte où le pays cherche à étoffer son tissu industriel, cette initiative vient consolider la première frange de la branche de production nationale. Un pari pris il y a près de cinq ans qui génère actuellement les résultats escomptés. La poursuite de cette impulsion est maintenant plus que vitale pour le développement du pays.