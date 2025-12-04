Afrique: Basketball 3X3 Dames / Africa Cup - Retrouvailles explosives entre Madagascar et l'Égypte

Madagascar croise la route de l'Égypte pour son entrée en lice à la Coupe d'Afrique de basketball 3x3. Un duel au sommet pour relancer la défense de son titre, à domicile.

La FIBA 3x3 Africa Cup, prévue du 5 au 7 décembre au Palais des sports de Mahamasina, offrira une confrontation épique entre Madagascar et l'Égypte en phase de poule. Un duel décisif pour les championnes en titre, déterminées à briller devant leur public ce vendredi à partir de 17h35.

Dans le tableau féminin, la poule A promet un choc incandescent entre Madagascar, championne en titre, et l'Égypte, double championne d'Afrique et vice-championne 2024.

Les deux nations, qui ont animé les dernières finales continentales - remportées par Madagascar - se retrouvent dès le premier tour pour un affrontement qui pourrait déjà orienter la compétition.

Ce sera un match de revanche pour les Égyptiennes, emmenées par la magicienne du basketball 3x3, Soraya Mohamed.

Muriel Hajanirina, cadre de la sélection malgache rencontrée hier en entraînement au Palais des sports, a livré son ressenti : « Nous sommes encore une fois dans une poule très difficile avec l'Égypte. Mais en évoluant à domicile, nous sommes encore plus déterminées à tout donner pour aller chercher la victoire. »

La présence de l'Ouganda, tête de série n°1 et double médaillée de bronze, renforce encore la densité du groupe, complété par la Tunisie et la RD Congo.

Une compétition masculine très indécise

Dans la poule B, le Bénin, tête de série n°2, voudra rebondir après une frustrante quatrième place l'an dernier.

Le Kenya, champion en 2023 et encore médaillé en 2024, apparaît comme le principal rival, tandis que le Rwanda, les Comores et le Botswana tenteront de créer la surprise.

Côté masculin, l'Algérie entamera le tournoi avec le statut de tête de série n°1 et de numéro un africain, dans une poule A où la RD Congo et les Seychelles rêvent d'un premier exploit continental.

Le Bénin, outsider n°2, cherchera à se racheter après sa défaite face à l'Algérie dans le match pour la troisième place en 2024.

Dans la poule B, les Écureuils affronteront le Kenya et la Zambie.

La poule C offrira un duel de titans entre l'Ouganda, troisième tête de série, et l'Égypte, double championne d'Afrique, avec la Tunisie en embuscade.

Enfin, la poule D mettra aux prises Madagascar, champion en titre, et le Rwanda, dans une affiche qui sent la revanche.

Le dernier ticket de cette poule reviendra au vainqueur du tour qualificatif réunissant le Botswana, les Comores et la Somalie.

Avec un niveau très resserré, des favoris déterminés et des challengers ambitieux, cette Africa Cup 3x3 s'annonce comme l'une des plus spectaculaires de ces dernières années.

Tableaux

Hommes :· Poule A : Algérie, RD Congo, Seychelles· Poule B : Bénin, Kenya, Zambie· Poule C : Ouganda, Égypte, Tunisie· Poule D : Madagascar, Rwanda, QD (Botswana / Comores / Somalie)Dames :· Poule A : Ouganda, Madagascar, Égypte, Tunisie, RD Congo· Poule B : Bénin, Kenya, Rwanda, Comores, Botswana