Madagascar: Tournoi grands élites - Quatre clubs PFL s'affrontent à Antsirabe

Dernière ligne droite de la pré-saison. Les matchs amicaux se multiplient à la veille du coup d'envoi du championnat national élite, la Pure Play Football League. Le coup d'envoi est prévu le 21 décembre, c'est-à-dire dans deux semaines.

Tous les clubs concernés se consacrent à jouer le maximum de matchs amicaux afin de tester leurs éléments respectifs. Le club Disciples FC de Vakinankaratra concocte un tournoi des Grands Élites qui se déroulera du 9 au 13 décembre au stade Vélodrome d'Antsirabe. La compétition regroupera quatre grands clubs du football malgache, en lice au prochain championnat, en l'occurrence le club organisateur, Disciples FC champion de Madagascar en 2024, Fosa Juniors FC du Boeny champion national en 2023, Cosfa d'Analamanga et la quatrième équipe est en cours de confirmation.

Le CFFA d'Andoharanofotsy était initialement prévu pour intégrer le tournoi mais a désisté à une semaine de la compétition. Deux clubs de la PFL, en l'occurrence FC Rouge ou l'AS Sainte-Anne, pourraient prendre la quatrième place vacante. « Le tournoi se jouera en formule Poule des As où tout le monde rencontre tout le monde », explique le président du club organisateur Disciples FC, Johnny Rijaniaina. Douze matchs sont donc programmés durant ces cinq jours. Ce tournoi entre bien évidemment dans le cadre de la préparation de ces clubs qui entameront le championnat dans deux semaines.