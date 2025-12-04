Madagascar: Collectivités - Nomination imminente des Chefs de région

4 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a confirmé la nomination prochaine des Chefs de région, qui interviendra à titre provisoire en Conseil des ministres. Cette décision, qui précède les élections régionales, vise à assurer la continuité de l'administration au niveau des collectivités décentralisées.

Selon le ministère, ces scrutins devront attendre la tenue de la concertation nationale, afin de garantir leur transparence et leur crédibilité.

L'État entend clarifier les règles électorales, conformément aux attentes des citoyens et des partis politiques, qui réclament des élections libres et équitables. La concertation nationale servira ainsi à examiner les textes électoraux, la liste électorale et l'organisme chargé d'organiser les scrutins.

«Pour que les élections soient crédibles, il est nécessaire d'attendre les conclusions de cette concertation», souligne le communiqué.

