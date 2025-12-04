Madagascar: Piratage - L'État renforce la protection des artistes

Une vaste opération menée à Ambohitrimanjaka, fokontany Morondava, vise à protéger les créateurs en éliminant les produits pirates et en rappelant la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'OMDA.

Pour protéger les artistes et redonner de la valeur aux œuvres sur le marché légal, le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) a engagé une action d'envergure contre le piratage à Ambohitrimanjaka. Autorisée par le MCC et appuyée par une demande officielle déposée auprès de la commune et du fokontany, cette opération a été menée conjointement avec la gendarmerie et la Police nationale.

L'objectif est clair : défendre les droits d'auteur, éliminer les produits contrefaits et encourager les acteurs culturels à entrer dans la légalité, notamment en passant par l'OMDA pour obtenir les autorisations nécessaires. Grâce aux renseignements reçus, les Forces de l'ordre ont procédé à des enquêtes ciblées dans plusieurs quartiers, notamment à Ankadimbahoaka, Fasan'ny Karana et Anosibe, où des opérations ont déjà été effectuées. Au total, 66 personnes ont été interpellées, dont 9 prises en flagrant délit, avant d'être déférées au tribunal pour audition et procédures judiciaires.

Brûlés

Les objets saisis illustrent l'ampleur du phénomène, dont 5 000 CD pirates, 15 décodeurs illégaux, plusieurs livres falsifiés ainsi que divers supports numériques destinés au téléchargement ou à la diffusion illicite. Ces produits ont été brûlés, conformément à l'autorisation judiciaire, dans le cadre de la mission de protection du droit d'auteur conduite par la Brigade anti-piratage du MCC.

Le piratage prend aujourd'hui de multiples formes : décodeurs et box illicites, faux livres, musiques piratées dans les bars et karaokés, téléchargement sauvage de films ou encore vente de copies sur la voie publique. Le MCC appelle les artistes, producteurs et exploitants à se conformer aux procédures légales, notamment en sollicitant les autorisations auprès de l'OMDA afin d'exercer leurs activités en conformité avec la loi.

« Notre objectif est d'intégrer tous les acteurs du secteur dans la légalité afin que chacun puisse bénéficier de ses droits », rappelle Sitraka Andrianarivony, membre du cabinet du MCC. Pour sa part, le gendarme principal deuxième classe Tahiana Ravonjisoa, chef de brigade, souligne que la mission se poursuit : « Nous travaillons ensemble pour que chaque créateur jouisse de ce qui lui revient et que la loi soit respectée ».

Cette opération, menée dans un délai relativement court, illustre la volonté du ministère et de l'ensemble de ses équipes à lutter efficacement contre la piraterie, malgré le contexte de concertation nationale qui mobilise actuellement les institutions. Le MCC réaffirme son engagement à protéger les artistes, à sécuriser leurs œuvres et à renforcer la sensibilisation en faveur du respect du droit d'auteur.