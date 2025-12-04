Madagascar: Transformation numérique - La cybersécurité devient un enjeu clé pour les entreprises

La transformation numérique est en marche à Madagascar, mais elle s'accompagne de risques importants, confie le président du groupe Nacirfa Cyber Services, Claude Mongala.

« À Madagascar, la digitalisation progresse rapidement, mais elle doit impérativement être accompagnée de mesures de cybersécurité robustes », explique-t-il. Selon lui, alors que les entreprises et les institutions adoptent des systèmes informatiques modernes, protéger les données, les infrastructures et les identités numériques devient crucial.

Madagascar constitue un marché stratégique pour la cybersécurité, poursuit-il. « Le gouvernement investit massivement dans la digitalisation, le secteur privé modernise ses outils, et la population prend conscience des risques cyber. Tout cela crée une forte demande pour des solutions fiables en cybersécurité et en identité numérique », ajoute-t-il. Pour Nacirfa Cyber Services, le pays offre un environnement idéal pour développer des services spécialisés et instaurer une présence de confiance.

Début 2025, on compte environ 6,6 millions d'internautes à Madagascar, soit seulement 20,4 % de la population. En 2024, le nombre d'internautes était de 6,31 millions (20,6 %), et en 2023 de 5,9 millions (19,7 %). Ces chiffres montrent que, malgré une adoption croissante du numérique, une large part de la population reste hors ligne, ce qui rend la cybersécurité et la sensibilisation encore plus cruciales. Par ailleurs, Madagascar comptait 18,2 millions de connexions mobiles actives début 2025 (56,2 % de la population), contre 13,11 millions en 2023 (43,8 %). Cette croissance rapide reflète la montée en puissance de l'accès mobile et l'expansion des services numériques dans le pays.

Selon le responsable, l'entreprise propose des services complets pour répondre à ces besoins. « Nous assurons l'identité numérique et la confiance avec l'enregistrement de noms de domaine, les certificats SSL/TLS, les signatures de code et de documents, ainsi que l'authentification client. Nous mettons aussi en place des infrastructures PKI pour sécuriser les communications et garantir des identités numériques fiables. » La protection des réseaux et infrastructures comprend pare-feux avancés, systèmes de détection d'intrusions, VPN sécurisés et tests d'intrusion.

Il souligne également que la formation des collaborateurs est indispensable. « Nous proposons des modules sur mesure, des simulations de phishing et des suivis de conformité pour que les employés deviennent de véritables acteurs de la cybersécurité », précise-t-il.

Enfin, le responsable rappelle l'importance des initiatives sociales et éducatives : « Nous soutenons l'éducation à la cybersécurité, l'inclusion des femmes dans le numérique, l'accompagnement des PME et des actions environnementales. »