Madagascar: Axe Vasscos-Ivato - Les services des transports en commun se dégradent

De nombreuses plaintes ont été reçues par la mairie d'Ivato concernant les véhicules de transport public de la ligne D reliant Vassacos et Ivato. Les abus, incivilités et manquements de certains chauffeurs et receveurs se multiplient : non-respect des itinéraires, refus de se rendre jusqu'au terminus, changement de trajet sans explication, refus de prendre des passagers en file alors que le bus est vide, sélection arbitraire des clients, hausse illégale des tarifs et mauvaise foi au moment de rendre la monnaie.

Les passagers dénoncent également le non-respect du registre de suivi des responsabilités. De nombreux voyageurs sont abandonnés en route, les véhicules dévient de leur itinéraire et ignorent les arrêts « Primus » et « Terminus ».

Face à cette situation, les propriétaires de véhicules et les coopératives ont été invités à rappeler en permanence aux chauffeurs et receveurs les itinéraires et les règles régissant le transport public.

Sanctions

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les avertissements et formations ne suffisent plus. Dorénavant, des sanctions seront appliquées à ceux qui persistent à enfreindre les règles, par la commune et la police. Les policiers municipaux qui exigent des pots-de-vin ou commettent des abus seront également sanctionnés, et ces comportements ne seront absolument pas tolérés», indique un communiqué de la Commune rurale d'Ivato.

Des usagers de la route espèrent que la situation va changer. « Je prends la ligne D presque tous les jours pour aller à Vassacos, et franchement, on espère que ça va changer. Parfois, le bus refuse de nous emmener jusqu'au terminus ou fait des détours sans prévenir. Il arrive même que certains passagers soient laissés en route. Cela complique énormément nos déplacements, surtout quand on travaille ou qu'on a des rendez-vous.

On espère vraiment que les sanctions annoncées par la mairie et la police vont obliger les chauffeurs et receveurs à respecter les règles. Cela rendrait les trajets plus sûrs et plus fiables pour nous tous », confie Zo Andrianina, habituée de cette ligne.