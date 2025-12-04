Madagascar: Emploi - Le secteur numérique manque de professionnels

Le secteur numérique manque de plusieurs professionnels. Ce secteur offre environ trente mille emplois, mais seulement quatre mille étudiants sortent chaque année des filières correspondantes, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, hier.

Cet écart pousse les acteurs du secteur à se mobiliser pour améliorer la formation et l'employabilité des jeunes. La mise en place de programmes de formations est fortement sollicitée pour répondre aux nouvelles demandes du secteur numérique.

Le 2 décembre 2025, à Fiadanana, une rencontre a réuni les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère du Développement du numérique, de la poste et des télécommunications (MNDPT), les dirigeants d'établissements publics et privés formant aux métiers du numérique, ainsi que les opérateurs téléphoniques et partenaires techniques et financiers.

Les discussions ont porté sur l'évolution des programmes de formation et sur les stratégies visant à renforcer les compétences professionnelles. Les participants ont souligné la collaboration entre le secteur privé et l'État à travers le projet «Choose Digital Madagascar», mis en oeuvre par le Goticom et le MNDPT, et relié au label «Excelia», garantissant la qualité des formations numériques. Cette initiative vise à réduire le déficit de professionnels et à mieux aligner les formations avec les besoins du marché.