Madagascar: Des cartes rouges utilisées pour les personnes handicapées

Afin de faciliter les déplacements des personnes handicapées, des transports en commun de la capitale seront dotés de cartes rouges. Ce dispositif vise à améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap, ainsi que des personnes âgées, au sein de la communauté, notamment dans le transport public.

Un règlement d'utilisation de la carte rouge a été élaboré afin d'éviter les embouteillages et de protéger les conducteurs, particulièrement lorsque les passagers ont besoin de plus de temps pour monter dans le véhicule. Pour officialiser ce règlement, un atelier de conception et de signature a été organisé hier, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. La distribution des cartes rouges se fera en collaboration avec le ministère, la commune et différentes associations.

Alors qu'auparavant seuls les passagers possédaient une carte, ce sont les véhicules de transport qui en seront dotés. Cette mesure permettra une meilleure coordination entre conducteurs et passagers, et garantira que les besoins spécifiques des personnes handicapées soient pris en compte lors des trajets.

Les conducteurs et leurs assistants jouent un rôle central dans la mise en œuvre de cette initiative, en veillant au respect des règles et à un accueil adapté pour les personnes concernées. « L'important est que chacun respecte les règles, et alors cela fonctionne parfaitement », a précisé le responsable d'une coopérative.

Cette initiative ne se limitera pas à Antananarivo. Des consultations avec les transporteurs seront menées dans toutes les régions avant la mise en place d'espaces et d'arrêts réservés aux personnes en situation de handicap. Des études approfondies et des enquêtes de terrain seront réalisées au niveau des communes afin d'assurer une implantation efficace et adaptée aux besoins locaux.