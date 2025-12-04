Madagascar: Sambatrarimiora et Ravaka Sarobidy rejoignent l'équipe nationale

4 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Fin du suspense. La Fédération malgache de basketball a publié les sélections féminine et masculine pour l'Africa Cup 3x3, prévue du 5 au 7 décembre au Palais des sports Mahamasina. Entre continuité et nouveaux visages, Madagascar se prépare à défendre ses titres à domicile.

La logique a été respectée chez les hommes. Les quatre champions d'Afrique en titre ont tous été reconduits pour défendre la médaille d'or remportée l'an dernier à Mahamasina. Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnol Solondrainy et Anthony Nelson Rasolomanana, déjà aguerris aux joutes internationales, formeront à nouveau un collectif solide, complémentaire et parfaitement rodé au format 3x3. Cette stabilité est perçue comme un atout majeur dans une compétition où chaque possession et chaque tir peuvent faire la différence.

Chez les dames, la sélection connaît un véritable rafraîchissement. Jaofera Minaoharisoa et Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina, rescapées du sacre historique de 2024, seront épaulées par deux nouvelles joueuses issues du club champion de Madagascar 2025, la Gendarmerie Nationale Basket Club.

Tokin'Iaina Sambatrarimiora et Ravaka Sarobidy Randriatahiana rejoignent, en effet, l'équipe nationale avec une arrivée largement méritée et mûrement réfléchie.

Tokin'Iaina Sambatrarimiora, MVP du dernier championnat N1A et meilleure marqueuse de la saison 2023 (283 points), apporte puissance, adresse et impact physique. Ravaka Sarobidy Randriatahiana, déjà internationale en 3x3 lors du Women's Series de Sumgait en Azerbaïdjan (juillet 2025), offre une expérience précieuse dans les tournois rapides et exigeants.

Ces deux nouvelles joueuses auront la lourde tâche de soutenir leurs coéquipières dans la quête d'un second titre continental consécutif à domicile.

Entre stabilité masculine et renouveau féminin, Madagascar affiche son ambition : rester sur le toit de l'Afrique et confirmer son statut de référence du 3x3 sur le continent.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

