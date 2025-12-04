Afrique: Basketball 3X3 - L'Algérie vise la couronne africaine

Numéro un du ranking masculin en Afrique, l'Algérie débarque à Mahamasina avec une ambition claire : décrocher le seul titre continental qui manque encore à son palmarès. À la veille de l'Africa Cup 3x3, programmée du 5 au 7 décembre au Palais des sports de Mahamasina, le ton est donné.

En pleine séance d'entraînement avec son équipe, Merouane Bouachir, coach de l'équipe nationale algérienne, a affiché sans détour les intentions de ses joueurs. « Nous sommes le numéro un du ranking masculin en Afrique. Nous sommes venus à Madagascar pour chercher le titre que nous convoitons tant. Le seul qui manque à notre palmarès », lance-t-il, déterminé.

Revancharde, l'Algérie arrive avec un groupe renouvelé, façonné et bien rodé en basketball 3x3 pour aller plus loin que la troisième place arrachée l'an dernier. « Nous sommes venus avec une nouvelle équipe pleine d'ambition. Cette année, nous avons une formation prête pour aller jusqu'au bout », insiste Bouachir.

L'environnement promet pourtant d'être hostile: défier Madagascar, double champion d'Afrique, dans son antre de Mahamasina relève du défi majeur. Le coach connaît parfaitement les Ankoay. « Affronter Elly, Livio et un entraîneur malgache très tacticien n'est jamais simple. Sur l'ensemble des équipes engagées, un match Algérie-Madagascar sera l'un des plus beaux du tournoi, un rendez-vous à ne pas rater », souligne-t-il.