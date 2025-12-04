Madagascar: Ambohimanambola - Un conducteur de taxi-moto tué par balle

Un chauffeur de taxi-moto a été tué par balles mardi soir vers 19h40 à Ambohibato, Ambohimanambola, devant le portail principal de l'église FJKM. Selon les habitants, deux coups de feu ont retenti avant que l'homme ne s'effondre. Les assaillants ont pris la fuite avec sa moto.

Alertés par un appel, les gendarmes du poste avancé d'Ambohimanambola affirment avoir dépêché sept éléments sur les lieux en six minutes. À leur arrivée, ils ont trouvé la victime déjà sans vie. Ils précisent avoir relevé des traces de balles sur le côté gauche et le côté droit de la poitrine. Ils indiquent avoir installé des barrages sur toutes les voies de sortie du secteur, procédé aux premières constatations avec un médecin et transféré le corps à la morgue pour autopsie. La famille a été prévenue grâce aux numéros retrouvés dans son téléphone.

La victime, âgée de 40 ans, était originaire de Manakara, vivait à 67 Ha et stationnait habituellement à Isotry pour exercer son activité de taxi-moto. Son épouse et un frère, présents à Antananarivo, ont récupéré sa dépouille.

La gendarmerie locale a indiqué qu'elle a diligenté une enquête.