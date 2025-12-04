Madagascar: Exposition - Cinquante oeuvres pour honorer l'héritage Zafimaniry

L'exposition "Zafimaniry Doria - Le souffle d'une mémoire vivante", présentée à l'Institut Français de Madagascar du 8 décembre au 24 janvier, offrira au public une cinquantaine d'oeuvres consacrées à l'univers des Zafimaniry, peuple du Centre-Est de Madagascar. Cette monographie, portée par TangalaMamy, met en lumière une culture dont la finesse technique, la symbolique profonde et la relation intime à l'environnement constituent un patrimoine unique.

À travers ces créations, le visiteur est invité à suivre le fil de l'existence zafimaniry, du premier souffle au dernier, dans une société où la vie et la mort dialoguent sans rupture. Une culture précieuse, mais désormais placée au croisement d'un monde en pleine transformation.

Ingénieur forestier de formation et de profession, TangalaMamy est aussi un photographe d'auteur qui conçoit l'image comme un espace de réflexion, un acte de résistance et un outil de transmission. Pour lui, la photographie n'illustre pas : elle porte une mémoire, elle prend la parole.

Depuis 2012, il s'est immergé dans l'univers des Zafimaniry : vivre avec eux, partager leur rythme, leurs gestes, leurs rituels. Cette immersion a transformé son travail en une co-création authentique, façonnée par la confiance et le consentement mutuel. Ses images deviennent au fil du temps plus intimes et plus incarnées, tant et si bien qu'il se définit lui-même comme un Zafimaniry de cœur.

Son œuvre interroge la manière dont les cultures peuvent encore exister face aux forces uniformisantes de la mondialisation. Les photographies exposées témoignent de cette résistance silencieuse, où chaque image devient trace et transmission. Le vernissage de l'exposition aura lieu le 11 décembre en soirée, offrant une première rencontre avec ce récit visuel profondément humain, façonné par un artiste qui porte la mémoire des Zafimaniry avec respect et engagement.