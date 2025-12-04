Sénégal: Journée mondiale du SIDA - Le CNLS alerte sur un risque de rebond et appelle à une riposte renouvelée

Pour la secrétaire exécutive du conseil national de lutte contre le sida (Cnls), Dr Safietou Thiam, enjeux actuels de la lutte contre le VIH au Sénégal se situent dans la prévention de la transmission mère-enfant, dans la prise en pédiatrique, dans la hausse des nouvelles infections observée parmi les 24-45 ans, ainsi que dans les difficultés persistantes d'accès aux services pour les populations-clés.

Elle s'exprimait lors de la journée internationale du Sida célébrée le lundi 01décembre à Dakar, à l'instar de la communauté internationale.

Selon Dr Safiétou Thiam, les réductions brutales de l'aide internationale à la lutte contre le sida en 2025 ont aggravé les déficits de financement existants provoquant une perturbation immédiate et encore plus grave des services de santé dans les pays à faible revenu intermédiaire. « Dans ce contexte, la Journée mondiale de lutte contre le sida ne peut être qu'une simple commémoration.

Elle est aussi un moment stratégique de mobilisation, de réflexion collective et de réengagement politique. Cette 38e édition de 2025 est l'occasion de racoler à nouveau les incidences de la réduction des financements sur nos acquis de plusieurs années de réponse. C'est également le signal pour nous de nous réinventer, de réinventer des stratégies de résilience afin de maintenir les acquis et atteindre les objectifs fixés en 2030 » a-t-elle avancé.

Pour le Docteur Thiam, la journée constitue aussi un moment privilégié pour sensibiliser l'opinion publique sur les défis actuels, sur les risques de résurgence épidémique et pour attirer l'attention des décideurs, des autorités et des partenaires techniques et financiers sur les besoins de financement de la réponse tout en relançant la prévention, particulièrement auprès des jeunes.

« Les enjeux sont encore plus cruciaux pour les acteurs communautaires qui doivent pérenniser des services essentiels, renforcer leurs capacités, garantir l'équité d'accès, l'innovation, l'intégration des réponses en santé. Ces acteurs demeurent indispensables dans la réponse au Sida » a-t-elle estimé. Et d'attester : « nous restons confiants car, comme indiqué dans le rapport de l'Onusida, la résilience, l'investissement et l'innovation combinées à la solidarité mondiale offrent toujours une voie pour mettre fin au Sida.

Notre conviction est que les innovations réalisées sont à notre portée. Même avec peu de ressources, nous pouvons innover à travers la simplification, le digital, l'intégration, la souveraineté financière, le leadership communautaire, basé sur des données.

Au niveau communautaire, Seydina Ba du Réseau Convergences Jeunes est revenu sur le thème de cette édition : "Surmonter les perturbations, transformer la riposte au Sida ».

Il a estimé que transformer de la réponse du VIH suppose avant tout de placer la communauté au coeur de l'action. Et de préconiser dans cette lutte : « nous devons faire de chaque école, chaque quartier, chaque village, un espace de prévention et de solidarité. Nous devons donner aux jeunes les moyens d'être des acteurs du changement. Nous devons bâtir une réponse qui ne se contente pas de survivre, mais qui inspire, qui protège, qui sauve.

Car le sida n'est pas une fatalité, c'est un combat. Et ce combat, nous le gagnerons ensemble, en communauté et avec dignité. Les ruptures de stock de médicaments. Les inégalités d'accès aux soins ne doivent plus être tolérées ».