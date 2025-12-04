Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code des Investissements 2025, l'APIX-SA, par le biais de la DAZE (Direction de l'Administration des Zones Economiques) a organisé hier, mardi 2 décembre, un atelier national pour la mise en place du Guichet Unique du foncier pour l'investissement. Cette rencontre marque une avancée majeure destinée à simplifier, sécuriser et accélérer l'accès au foncier pour les porteurs de projets d'investissement.

L'accès au foncier reste l'un des freins majeurs pour les investissements au Sénégal. Ainsi le nouveau code des investissements 2025 veut changer la donne en intégrant des mesures fortes pour mieux traiter les demandes de foncier adressées à l'APIX SA. Désormais, l'APIX joue un rôle clé qui consiste à faciliter, simplifier et accélérer toutes les procédures d'acquisition, d'affectation et d'immatriculation foncière pour les porteurs de projets.

Pour concrétiser cette avancée, un atelier national sur le foncier et l'investissement dédié au lancement du guichet unique du foncier pour l'investissement s'est tenu hier, mardi 2 décembre. « Le guichet unique foncier pour l'investissement est un mécanisme avec une plateforme innovante, qui permet d'accélérer l'investissement privé au Sénégal en s'appuyant sur les expertises des services concernés dans la gestion foncière et domaniale.

Il s'agit d'une concertation qui est voulue à travers cet atelier de pouvoir partager et avoir des retours d'expériences de tous les acteurs de ce processus de sorte à ce que nous puissions, dans la mise en oeuvre, aller vers des étapes de terrains qui vont nécessiter la cohésion mais également la participation des territorialités à des services compétents en interne », explique Katy Ciss, directrice de l'administration des zones économiques à APIX SA.

Selon elle, à travers ce guichet foncier unique pour l'investissement, une contrainte majeure pour l'investissement privé sera levée. « La question de l'accès au foncier est aujourd'hui un facteur décourageant. En permettant un accès sécurisé, rapide et une visibilité de l'accès au foncier, nous permettons une ouverture et le développement de l'investissement privé au Sénégal », a-t-elle soutenu.

Pour sa part, l'Ambassadeur de la République d'Allemagne à Dakar, Kai Baldow, trouve que le foncier est la base d'un investissement durable.« Si la question du foncier n'est pas résolue de manière fiable, l'investissement privé va toujours rester douteux. Donc l'intérêt des investisseurs privés, soit nationaux ou internationaux, est très lié à cette question du foncier. Je félicite le Sénégal en particulier l'APIX, pour avoir organisé le Forum Invest In Sénégal qui est un grand succès. Je crois qu'il y a un grand intérêt de la part d'entreprises allemandes qui suivent le cadre pour les investissements.

Dans ce cadre-là, je pense vraiment que le foncier est une clé », a-t-il relevé. C'est pour cette raison, dit-il, que depuis 2020, la coopération allemande s'est engagée aux cotés des autorités sénégalaises pour améliorer les procédures, revoir le cadre et accompagner le Sénégal afin d'avoir une administration plus flexible dans le domaine foncier. Selon lui, le guichet unique du foncier pour l'investissement rendra beaucoup plus accessibles les investissements, ce qui sera très fructueux pour le Sénégal.