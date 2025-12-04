Sénégal: Régime de la copropriété - L'État engage une réforme stratégique face à la crise du logement

Un atelier de formation au régime de la copropriété, initié par la Direction du Cadastre, s'est tenu hier, mardi 2 décembre 2025, à l'hôtel Ndiambour de Dakar. Une rencontre qualifiée de « venue à point nommé » intervient dans un contexte de fortes aux tensions sur l'accès au logement, particulièrement dans la capitale.

Autour de la table, figuraient plusieurs personnalités de premier plan : les directeurs généraux de la SICAP SA, M. Mouhamadou Magassouba, du Cadastre, du Pôle urbain, M. Bara Diouf, ainsi que M. Elimane Pouye, directeur général de la Gestion du patrimoine de l'État (SOGEPA SA). Des experts issus des secteurs bancaire, foncier, notarial, géométrique et de la promotion immobilière ont également pris part aux échanges.

Dans son allocution d'ouverture, le directeur général des Impôts et Domaines, (DGID), M. Jean Koné, a rappelé l'importance stratégique que revêt désormais la copropriété dans un pays confronté à un déficit de plus de 500 000 logements, aggravé par la raréfaction des espaces constructibles à Dakar, laquelle concentre 25 % de la population sur une portion limitée du territoire national. Il a salué l'initiative portée par le Cadastre de même que la mobilisation conjointe de la SOGEPA, de la Chambre des Notaires et de l'ensemble des institutions impliquées.

Revenant sur la complexité inhérente au modèle de la copropriété, M. Koné a illustré avec humour les difficultés de gestion commune, « presque comme dans une polygamie », ira-t-il avant d'insister sur les deux impératifs majeurs : la sécurité juridique et profitabilité, notamment pour l'État dans le cadre de la réforme du Code général des impôts et des projets de modernisation du foncier.

Il a également mis en exergue la nécessité d'une gouvernance plus rigoureuse des transactions, de la digitalisation accrue des procédures et d'une clarification des responsabilités entre les nombreux acteurs concernés.

La SOGEPA pour un recyclage ambitieux du patrimoine immobilier de l'État

Pour sa part, M. Elimane Pouye, directeur général de la SOGEPA SA, a soulevé les défis institutionnels auxquels de heurte la gestion des biens bâtis appartenant à l'État, en particulier, dans le contexte actuel de mise en oeuvre du Plan de redressement économique et social (PRESS).

Selon lui, l'État, détenteur d'un capital immobilier important situé dans les centres urbains, peine à assurer la réhabilitation de ses infrastructures. Le recyclage d'actifs, notamment par la copropriété associant des promoteurs immobiliers, constitue ainsi une piste innovante pour stimuler la réhabilitation urbaine et générer un levier économique déterminant. « Cet atelier permettra de doter les équipes de tous les outils juridiques et institutionnels nécessaires à la modernisation de la copropriété », a-t-il assuré, renouvelant l'engagement de la SOGEPA à soutenir les initiatives allant dans ce sens.

Les notaires soulignent les difficultés techniques de la copropriété

A son tour, la présidente de la Chambre des Notaires, Maître Aïda Diawara Diagne, a rappelé le rôle essentiel de la profession notariale dans la sécurisation des transactions immobilières. Elle a mis en lumière les principaux obstacles rencontrés sur le terrain : les règlements de copropriété et les états descriptifs de division, fréquemment sources de litiges et de blocages.

Elle a exprimé l'espoir que cet atelier permette d'apporter des solutions durables à ces difficultés techniques, grâce à la collaboration renforcée entre notaires, géomètres, Cadastre et promoteurs.

S'agissant de l'héritage, souvent pointée comme un frein aux opérations foncières, , elle a précisé que celui-ci n'intervient qu' après la clarification du statut foncier et du régime de la copropriété. « Il faut d'abord régler la propriété avant la succession », a-t-elle rappelé

L'ensemble des acteurs présents ont tous souligné la pertinence et l'urgence de cet atelier, au moment où le Sénégal s'oriente irréversiblement vers la verticalité, seule alternative viable face à l'étalement horizontal devenu insoutenable sur les plans économique et technique.

La rencontre a permis d'engager une réflexion approfondie sur la sécurisation foncière, la gouvernance et la gestion des immeubles, les responsabilités juridiques des syndicats et promoteurs, le rôle des institutions bancaires dans le financement, ainsi que la réforme des procédures fiscales et cadastrales.

Cet atelier, qui se poursuivra sur deux jours, devrait aboutir à des recommandations opérationnelles pour améliorer la gestion de la copropriété au Sénégal. Tous les intervenants ont exprimé leur volonté de coopérer afin de moderniser le cadre juridique, d'élever la qualité de l'habitat et d'offrir des solutions durables aux défis du logement, particulièrement à Dakar.