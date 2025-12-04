Cameroun: Bangoulap tour - Au commencement , une randonnée sportive et touristique

4 Décembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Guy Modeste DZUDIE

Cette marche permet de découvrir la vivacité et la diversité du patrimoine matériel et immatériel de ce groupement du département du Nde.

Jean-Marc Châtaigner, Chef de la délégation de l'Union Européenne au Cameroun et en Guinée Equatorial, a laissé sa veste pour s'habiller en mode sport de samedi 29 novembre 2025.

Vêtu d'un pantalon survêtement et d'un Tee-shirt de couleur bleu estampillé Bangoulap Tour, le diplomate accrédité à Yaoundé et à Malabo, a parcouru de nombreux kilomètres à pied dans le village Bangoulap, situé dans la commune de Bangangté à l'Ouest.

La chefferie supérieure Bangoulap et plusieurs sites touristiques de la localité ne constituent plus des secrets pour Jean-Marc Châtaigner et nombreux autres participants à cette randonnée. « C'est un rendez-vous artistique et culturel majeur, rythmé par des animations variées, des performances, des échanges et la présence de nombreuses personnalités. Ensemble, nous parcourons les collines verdoyantes de Bangoulap, tout en découvrant la richesse vestimentaire, culinaire et traditionnelle des peuples du Ndé », explique Guy Wandji Nkuimy, le promoteur de cet événement.

En effet, Bangoulap a accueilli, le samedi 29 novembre 2025, les randonneurs du monde entier pour la 11e édition de Bangoulap Tour, qui s'est tenu du 28 au 30 novembre 2025 sous le thème : « Le numérique et l'IA au cœur de la valorisation du patrimoine local ».

Le parrainage de cette 11ème édition a été assuré conjointement par l'Union européenne et l'UNESCO.

Il a marqué, selon son promoteur, « une étape décisive pour cet événement culturel et touristique, dont l'ambition est de contribuer à sortir l'Afrique de la pauvreté grâce aux opportunités offertes par le numérique et l'intelligence artificielle. »

Et Guy Wandji, promoteur de ce concept de préciser :"La cimuda aura un atelier d'IA qui aidera à créer de nouveaux songs par le mélange de songs d'origines différentes... la mode est au métissage..."

