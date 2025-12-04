Cote d'Ivoire: Coopération USA - Côte d'Ivoire - Mariatou Koné porte la voix des collectivités ivoiriennes à Washington

En mission officielle à Washington, la Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, Professeure Mariatou Koné, par ailleurs Député-Maire de Boundiali, a été reçue le mardi 02 décembre 2025 au Département d'État américain. Cette audience de haut niveau s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan d'actions qu'elle conduit pour renforcer l'attractivité et le rayonnement de sa commune.

Autour de M. Martin Thomen et de Mme Willow F. Williamson, responsables américains en charge notamment du numérique, de la cybersécurité et de l'entrepreneuriat, les échanges ont porté sur plusieurs axes stratégiques : le commerce agricole, la prospérité partagée entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'un projet structurant dédié au développement agricole.

À la tête de la délégation des sept communes ivoiriennes conviées à cette mission, la Ministre a présenté les formidables potentialités du pays et particulièrement celles de Boundiali, cité reconnue pour son dynamisme agricole, ses initiatives innovantes en matière de formation, son engagement dans la transformation économique locale.

Professeure Mariatou Koné a plaidé pour un renforcement de la coopération dans les domaines du numérique, notamment l'intelligence artificielle, la formation professionnelle, la cybersécurité, ainsi que l'adaptation au changement climatique, dont les effets perturbent le calendrier agricole et impactent les producteurs.

Elle a surtout insisté sur la création d'un réseau de coopération entre maires ivoiriens et américains, destiné à favoriser la mise en oeuvre de projets locaux innovants et durables.

Du côté américain, les responsables ont souligné que ces thématiques s'alignent parfaitement sur les priorités du Département d'État pour l'Afrique : renforcement des relations commerciales, sécurité et santé transfrontalières, gouvernance participative et autonomisation des populations. Une convergence qui ouvre de nouvelles perspectives pour les collectivités ivoiriennes.

Cette rencontre confirme une fois encore le leadership affirmé de Mariatou Koné et sa capacité à mobiliser des partenariats stratégiques pour sa commune. Elle pourrait déboucher sur une attractivité accrue pour les investisseurs, des programmes de formation renforcés pour les jeunes, de nouvelles opportunités économiques pour les femmes, et un soutien potentiel à des projets agricoles structurants.

La journée s'est achevée par une visite de terrain consacrée à l'observation des pratiques agricoles américaines. Cette immersion a permis à la Ministre de s'inspirer de modèles innovants susceptibles de bénéficier à Boundiali et, au-delà, aux collectivités ivoiriennes.