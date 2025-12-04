Ile Maurice: Une femme de 62 ans poignardée par sa voisine

Une agression d'une rare violence s'est produite aux alentours de 3 heures du matin à Clémencia, Bel-Air, lorsqu'une femme de 62 ans a été attaquée à son domicile. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseuse présumée, également sexagénaire, est une voisine résidant en Angleterre et actuellement en vacances à Maurice. La victime a reçu une douzaine de coups de couteau. Grièvement blessée, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital et se trouve en soins intensifs.

Le gendre de la victime, que nous avons contacté, décrit sa belle-mère comme une femme fragile. Il affirme que l'agresseuse présumée serait rentrée chez elle vers 2 h 30 du matin, avant de se rendre directement au domicile de la victime pour l'attaquer. L'alarme de la maison a déclenché, alertant les voisins qui ont aussitôt encerclé la résidence. La suspecte aurait tenté de se cacher près d'une rivière. Selon plusieurs témoins, elle aurait même eu l'intention de se rendre directement à l'aéroport après les faits.

Toujours selon la famille, il n'y avait aucune querelle entre les deux femmes. «Nous étions corrects avec elle, son frère aussi... Ce sont les voisins qui sont toujours ensemble ici. Personne ne comprend pourquoi elle a fait ça», explique le gendre. La victime venait récemment de perdre son mari et vivait avec sa belle-soeur de 78 ans.

Après l'agression, la suspecte a tenté de se suicider en ingérant une substance toxique et a été hospitalisée.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les motivations de l'assaillante et reconstituer précisément le déroulement des faits.