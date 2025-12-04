Ile Maurice: Report de la publication du PRB - La GSEA réclame une date ferme

La Government Services Employees Association (GSEA) réagit à l'annonce de report de la date de publication du prochain rapport du Pay Research Bureau (PRB), décision qu'elle qualifie de «deuxième déception». Pour le syndicat, durant la campagne électorale, «les fonctionnaires pensaient que ce nouveau rapport serait mis en place en janvier 2025».

La GSEA rappelle qu'en cours d'année, le Premier ministre avait indiqué que «le rapport au PRB allait sortir à la fin de l'année 2025 et qu'il allait être appliqué en janvier 2026». À l'approche de décembre, l'organisation dit partager l'impatience des agents de l'État, désormais «dans l'incertitude». «Quand est-ce qu'il va sortir?»

Le syndicat insiste sur l'ampleur du travail engagé autour du document : «Les bureaux au PRB, la GSEA et les syndicats en général travaillent beaucoup - d'une façon ou d'une autre - en relation avec ce prochain rapport.» Qu'il s'agisse de mémorandums, de représentations, d'appuis techniques ou «d'une série de consultations», la GSEA estime que les parties prenantes doivent pouvoir finaliser ce qui a été engagé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle demande «un éclaircissement rapide sur la date de publication du prochain rapport du PRB», et appelle l'exécutif à «reconsidérer les propositions pour l'implémentation du prochain rapport du PRB en janvier 2025 au lieu de janvier 2026». Revenir à l'échéance initialement annoncée constituerait un signal de respect envers les engagements pris et une garantie de visibilité pour les plans de carrière et de rémunération dans la fonction publique.

Le PRB, qui actualise périodiquement les barèmes salariaux du secteur public, reste au cœur des attentes de dizaines de milliers de fonctionnaires.