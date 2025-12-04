Ile Maurice: Le directeur de Yihai International Investment Management inculpé

Dans le cadre d'une enquête en cours sur des opérations financières suspectes, Li Hai, un ressortissant chinois de 68 ans, directeur de société résidant à Domaine Les Pailles, a été provisoirement inculpé pour blanchiment d'argent par la Financial Crimes Commission (FCC). L'inculpation repose sur les articles 3(1)(b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2002, ainsi que sur l'article 44(1) (b) de l'Interpretation and General Clauses Act.

Selon les informations de la FCC, ce Chinois aurait, en novembre 2014, transféré une somme de 43 millions de RMB (Yuan chinois), l'équivalent d'environ Rs 280 millions, à partir du compte de sa société, Yihai International Investment Management (YIIM) Ltd, auprès de la banque Bank One Limited, vers son compte personnel à Hong-Kong. La FCC soupçonne que ces fonds, en totalité ou en partie, pourraient provenir d'activités criminelles.

Hier, mercredi 3 décembre, l'homme d'affaires chinois s'est présenté en cour. Après avoir signé une reconnaissance de dette de Rs 2 millions et fourni une caution de Rs 600 000, il a été libéré sous caution en attendant la suite de l'enquête. La FCC a indiqué que l'affaire reste ouverte et que des investigations complémentaires sont en cours pour déterminer l'origine exacte des fonds et la nature des transactions impliquées.