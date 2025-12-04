Ile Maurice: Oiseau du Paradis - Un nouveau directeur sera en fonction incessamment

Elle a indiqué que le refuge initial avait fermé ses portes le 5 juin, après la fugue de trois mineurs, le 1eᣴ juin, dont deux avaient été testés positifs au cannabis. Elle a également précisé que cette RCI peut accueillir jusqu'à 30 garçons de cinq à 17 ans.

Le personnel - comprenant 33 caregivers, support workers, agents d'entretien et cuisiniers - a été redéployé depuis le 1er décembre. Un nouveau directeur pour cette RCI entrera en fonction sous peu et l'établissement fait l'objet de rénovations et d'installations de sécurité renforcées.

Les intervenants ont reçu une formation initiale en psychologie de l'enfant et en droit en novembre, dispensée par des représentants du ministère et de l'organisation non gouvernementale Pédostop. Un perfectionnement professionnel continu est prévu, ainsi que des visites régulières d'inspection afin d'assurer la conformité de cette RCI aux Children Regulations 2022.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Répondant à une question supplémentaire de Stéphanie Anquetil qui voulait savoir si, «en vue d'éviter la répétition des erreurs passées, deux demi-journées de formation en psychologie et une journée sur les droits de l'enfant, sur une période de fermeture de six mois, suffisaient à corriger la mauvaise gestion chronique d'une RCI ?» «Certainement pas», a répliqué la ministre Navarre-Marie. «C'est pourquoi, j'ai dit : une formation continue sera dispensée au personnel travaillant au centre d'accueil.»

La ministre a fait le pointsur la formation reçue par les caregivers et les démarches de réintégration des employés suspendus. À l'issue de cette formation, les caregivers ont assuré avoir adopté un nouveau mindset. Parallèlement, 25 employés, suspendus depuis juillet 2018, seront réintégrés au fur et à mesure, selon une évaluation au cas par cas par le National Children's Council.

Stephanie Anquetil est revenue à la charge avec une question supplémentaire en disant que sous l'administration précédente, une demande de visite d'un groupe des deux côtes de la Chambre à l'Oiseau du Paradis avait été refusée. Elle a donc demandé au ministre si elle autoriserait une telle visite à une petite délégation de députés comprenant aussi bien des membres de la majorité que de l'opposition. La ministre Navarre-Marie a rassuré l'Assemblée nationale en disant que cette fois, la demande serait approuvée.