Sénégal: Gouvernance de l'OFNAC - Moundiaye Cissé salue une composition 'rassurante' et 'équilibrée'

Le Directeur général du 3D (Développement, Démocratie, Dialogue), Moundiaye Cissé, a exprimé son optimisme à propos de la nouvelle composition de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Pour lui, cette recomposition, mêlant magistrats, membres de la société civile et profils variés, est « rassurante » et porteuse d'efficacité.

« La composition inspire confiance », a-t-il affirmé, soulignant la diversité des parcours au sein de l'organe. Le dispositif institutionnel, articulé autour d'un comité exécutif et d'un organe délibératif, représente selon lui un bon équilibre fonctionnel.

Moundiaye Cissé a particulièrement insisté sur la pertinence du mandat unique des membres de l'OFNAC, un mécanisme qui, selon lui, décourage toute tentation de complaisance : « Ils ne cherchent pas à plaire pour espérer une reconduction », a-t-il expliqué. Il a aussi salué la réputation des personnalités désignées à la tête de l'institution, estimant que cette équipe est en mesure de garantir à la fois indépendance et efficacité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Revenant sur le processus de nomination, il a rappelé que 233 candidatures avaient été enregistrées, avant d'être réduites à 30, puis à 24, parmi lesquelles le Président de la République devait retenir 12 membres. « Le Président a fait le choix de maintenir des représentants de la société civile », a-t-il salué, parlant d'une « posture très républicaine » du Chef de l'État.

Selon lui, la composition retenue reflète un souci de diversité, d'équilibre et de compétence, éléments clés pour renforcer l'intégrité de la lutte contre la corruption au Sénégal.