Sénégal: L'océan sous haute surveillance - Quand la technologie devient l'alliée des pêcheurs africains

Dans un contexte de crise halieutique, d'épuisement des stocks et d'intensification de la pêche illégale, la CAOPA sonne l'alarme mais propose aussi les pistes d'espoir. À travers un nouveau plaidoyer, elle appelle à faire de la technologie un levier central pour la protection des océans et la survie de la pêche artisanale en Afrique.

La pêche artisanale demeure le pilier de l'économie bleue africaine : responsable de 60 à 70% des captures halieutiques du continent, elle assure la subsistance de millions de familles. Pourtant, cette activité millénaire est menacée notamment par la surpêche, la concurrence des navires industriels, l'absence de suivi fiable des captures, et l'exploitation non réglementée. Ces menaces pèsent lourdement sur les stocks de poissons et fragilisent la sécurité alimentaire de populations entières.

La Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Pêche INN) constitue l'un des principaux maux. Selon la CAOPA, ce fléau - souvent pratiqué par des navires extérieurs aux communautés locales - prive les pêcheurs artisans de revenus, compromet la durabilité des ressources et met en péril l'équilibre écologique des côtes.

Face à ces défis, la CAOPA plaide pour l'adoption de technologies de surveillance et de traçabilité. Géolocalisation des navires, suivi en temps réel, registres numériques des captures, systèmes de surveillance maritime, autant d'outils pouvant aider à identifier les activités suspectes, à documenter les prises artisanales, et à dissuader la pêche illégale.

Ces innovations ne sont pas présentées comme une fin en soi, mais comme des complémentarités. Mieux, elles doivent servir de pont entre le savoir traditionnel des pêcheurs artisanaux et les exigences modernes de gouvernance. Elles visent à garantir transparence, responsabilité et équité dans l'accès aux ressources marines.

Dans son appel, la CAOPA insiste sur le fait que, pour que la technologie porte ses fruits, elle doit s'accompagner d'un cadre institutionnel fort. Il faut des «politiques publiques ambitieuses, une gouvernance transparente, et surtout, la reconnaissance des communautés artisanales comme acteurs à part entière de la pêche et de la conservation marine».

L'organisation demande également à ce que la pêche artisanale soit pleinement intégrée aux agendas nationaux et internationaux notamment lors des sommets de coopération, comme celui entre Union Africaine (UA) et Union Européenne (UE). Elle réclame des investissements ciblés, la participation des pêcheurs aux (prises de) décisions, et un soutien particulier aux femmes, souvent en première ligne dans le débarquement et la transformation du poisson.

Adopter la technologie, ce n'est pas seulement moderniser la pêche ; c'est réinventer la relation de l'Afrique avec ses océans. Dans un contexte mondial de raréfaction des ressources, de crise alimentaire et de pression croissante sur les écosystèmes, la CAOPA appelle à poser des actes concrets. Surveillance, traçabilité, transparence, justice sociale, inclusion des communautés... constituent autant de piliers d'un modèle océanique durable.

Mais le chemin est semé d'embûches : les États doivent transformer les recommandations en politiques effectives, investir dans des infrastructures, assurer le suivi, et garantir que la technologie serve réellement les pêcheurs, sans les marginaliser.

À l'heure où les océans africains subissent de plein fouet les conséquences de la surpêche, de la pêche illégale et de la dégradation écologique, l'appel de la CAOPA trouve un écho pressant. La technologie peut être une alliée. Mais pour qu'elle le devienne vraiment, elle doit venir appuyer -- et non remplacer -- les communautés côtières, protéger leurs droits, valoriser leurs savoirs, et permettre un accès équitable et durable aux ressources marines.

C'est un appel à la responsabilité collective, nationale, continentale et mondiale. Pour que l'océan reste, demain encore, un moyen de vie, un patrimoine, et une promesse pour les générations futures.