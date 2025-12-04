Sénégal: Crise à l'Université Cheikh Anta Diop - Bourses non-payées, le campus s'embrase

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est depuis plus d'une semaine le théâtre de violentes confrontations entre étudiants et forces de sécurité. Ces heurts trouvent leur origine dans le retard et parfois l'absence du versement des bourses dues à de nombreux étudiants. Malgré des annonces officielles et des tentatives de médiation, la tension ne faiblit pas.

Hier encore, sur les ondes d'une chaîne de télévision, le président de l'Amicale des étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP), Waly Faye, a déclaré : « suite à la médiation de deux guides religieux, le mot d'ordre de grève a été suspendu 48h, sous condition du retrait des forces de sécurité (FDS) de l'université. Le Recteur n'a pas respecté cette condition, ce qui a entraîné la reprise des affrontements ce matin. » Selon lui, l'entrée de « dizaines de chars » dans l'enceinte aurait ravivé la colère estudiantine, sans les intimider.

Depuis le début de la crise, les manifestations se sont multipliées : barricades, pneus brûlés, jets de pierre, gaz lacrymogènes, blocs d'accès au campus... Le climat est qualifié par plusieurs médias de « Campus en état de siège ».

Dans ce contexte, la direction de l'université a décidé de recourir à la force publique. Le recteur, après avis favorable du conseil académique, a sollicité l'intervention des forces de l'ordre « afin d'assurer la sécurité des personnes, la protection des biens et la continuité des activités pédagogiques et scientifiques ». Selon la note officielle, cette opération s'appuie sur les articles 4, 5 et 6 de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires. L'objectif affiché est de « préserver l'intégrité physique des étudiants, enseignants, chercheurs et personnel administratif, technique et de service (PATS) », ainsi que de « protéger le patrimoine universitaire et garantir un climat académique stable ».

Mais pour de nombreux étudiants, cette décision a été perçue comme une provocation. Ceux-ci dénoncent un recours disproportionné à la force, un climat d'insécurité et une entrave à leurs droits légitimes. Plusieurs blessés sont à déplorer -- des cas graves selon les témoignages -- tandis que des départs d'étudiants quittant le campus ont été observés, craignant une intensification des affrontements.

La crise n'est pas circonscrite à Dakar : des établissements comme l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis connaissent eux aussi des mobilisations pour le paiement des bourses, ce qui atteste d'un malaise profond dans le système universitaire sénégalais.

Malgré l'annonce du versement des bourses -- par le gouvernement et les autorités universitaires -- les étudiants n'ont visiblement pas été rassurés. Beaucoup réclament le paiement des arriérés (2024-2025) et refusent toute reprise normale des cours tant que leurs demandes ne sont pas intégralement satisfaites.

Ce bras de fer met en lumière plus qu'une crise ponctuelle qui il révèle une fragilité structurelle dans la gestion des aides sociales universitaires, un sentiment d'abandon chez des milliers de jeunes, et un défi pour la cohésion du climat universitaire.

Alors que les soirs se succèdent dans l'incertitude et que certains craignent de nouveaux débordements, la tenue du dialogue, le respect des engagements pris et la protection des étudiants apparaissent comme des conditions indispensables pour sortir de cette crise.