Sénégal: Protection de la famille, des femmes et de la jeunesse - Les directives de Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé hier, mercredi 3 décembre 2025, le Conseil des ministres. Au cours de cette réunion hebdomadaire, il a donné un certain nombre de directives à son gouvernement relatives à la protection sociale.

Il a ainsi ordonné la mise en place d'un Observatoire national de Protection des Enfants, l'installation du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal et la fonctionnalité des projets de Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.

Socle de la stabilité sociale, la protection de la famille constitue, pour le Président de la République, une des missions fondamentales de l'Etat. A cet égard, lors de la réunion du Conseil des ministres hier, mercredi 3 décembre, il a souligné que la jeunesse doit être protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon moral et la délinquance, informe le communiqué du Conseil des ministres.

Il demande de veiller à la santé physique et morale de la famille, en particulier des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des jeunes. Il insiste sur le droit à l'allègement des conditions de vie des femmes, notamment en milieu rural, l'amélioration de l'accès des filles à l'école et la protection des femmes et des jeunes filles contre les violences de toute nature.

Dans cette optique, le Président de la République a demandé au Ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités d'actualiser la Stratégie nationale pour l'Equité et l'Egalité de Genre et d'entreprendre la révision consensuelle du cadre relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'Observatoire national de la Parité (ONP).

Face à l'urgence d'un renforcement des dispositifs législatifs et réglementaires d'encadrement et de protection des droits des enfants, il a donné des instructions pour la mise en place d'un Observatoire national de Protection des Enfants, l'installation du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal et la fonctionnalité des projets de Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.

Rappelant que la communauté internationale célèbre la Journée internationale des personnes handicapées ce 03 décembre 2025, le Chef de l'Etat a indiqué la nécessité d'évaluer l'application intégrale de la loi d'orientation sociale et le dispositif de la Carte d'égalité des chances.

Considérant qu'il est essentiel de définir une nouvelle perspective de soutien renforcé aux personnes vivant avec un handicap, le Président de la République engage le Gouvernement à mettre en œuvre, à partir de l'année 2026, un Programme national intégré de soutien aux personnes vivant avec un handicap et à asseoir l'inclusion sociale et la solidarité nationale dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il a instruit d'accentuer le déploiement de l'ensemble des programmes et projets à incidence sociale directe sur l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment les groupes les plus vulnérables, en particulier les personnes vivant avec un handicap.

RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DANS LA GESTION PUBLIQUE

Toujours lors de la réunion du conseil des ministres, le Président de la République a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ère de renforcement de la transparence dans la gestion publique, avec l'adoption de la loi portant création de l'Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC). Après avoir félicité ses nouveaux membres récemment nommés, à la suite d'un processus d'appel à candidatures sélectif, il réaffirme son engagement à soutenir cette nouvelle instance, dans l'exercice de ses missions et à accroître ses moyens d'intervention, afin d'en faire une structure nationale de référence en matière de transparence et de bonne gouvernance.

En outre, il a demandé au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de finaliser le document portant Stratégie nationale de Bonne Gouvernance.