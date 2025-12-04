Afrique de l'Ouest: ECOFEST 2025 - La jeunesse ouest - africaine interpelle ses institutions

Dans le cadre du Grand Théâtre de Dakar s'est tenu un panel régional organisé lors de la première édition du Festival des Arts et de la Culture (ECOFEST).

Placé sous le double patronage de la Commission de la CEDEAO et de la Commission de l'UEMOA, ce dialogue a réuni la Professeure Fatou Sow Sarr, Commissaire en charge du Développement humain et des Affaires sociales de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et M. Mamadou Chérifo Diakhité, Commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), face à une salle comble de jeunes venus de plusieurs régions.

L'objectif était clair. Ecouter, comprendre et co-construire l'avenir. Fatou Sow Sarr a ouvert les échanges avec un témoignage poignant, évoquant « ces jeunes désespérés qui ne veulent plus rentrer chez eux après avoir été refoulés ». Une image glaçante qui illustre, selon elle, l'échec de politiques jeunesses trop descendantes. « Nous ne pouvons plus continuer ainsi », a-t-elle martelé, annonçant l'élaboration d'une nouvelle politique jeunesse pour 2026, fondée sur une cartographie fine des réalités vécues sur le terrain.

« Le malaise de la jeunesse est généralisé. Si nous ne le réglons pas, c'est l'avenir de l'Afrique qui est en jeu », a-t-elle insisté, appelant à rompre avec les approches trop théoriques. Elle a également abordé la question culturelle, la présentant non comme un frein, mais comme une rationalité à part entière, une « science » à réinvestir. L'exemple de la dot, dénaturée par la monétarisation, a permis d'illustrer comment les malentendus culturels nourrissent les violences et le désarroi des jeunes.

En face, Mamadou Chérifo Diakhité a apporté la lecture chiffrée de l'UEMOA. Dans tout l'espace communautaire, 60 % de la population a moins de 25 ans et 2,5 millions de jeunes arrivent chaque année sur un marché du travail incapable de les absorber. Le chômage des 15-24 ans s'élève à 26 %. « Nos économies progressent, mais la population ne le sent pas », a-t-il reconnu, énumérant les défis : chômage, emploi précaire, santé mentale, migrations clandestines.

Il a ensuite présenté la « Vision 2040 » de l'UEMOA et son plan d'impact 2030, structuré autour de cinq axes : développement des écosystèmes de production, infrastructures économiques, développement humain et sécurité, renforcement de l'intégration et modernisation de la gouvernance. « L'intelligence artificielle doit être une opportunité, pas une malédiction », a-t-il souligné, partageant une anecdote personnelle sur l'éducation de son fils pour illustrer l'importance de la résilience et du bon usage des outils numériques.

Les jeunes prennent la parole

L'échange avec la salle a été dense et animé. Plusieurs voix se sont élevées pour témoigner des réalités quotidiennes : sentiment d'abandon des diplômés sans emploi, pression familiale, décalage entre politiques annoncées et vécu des quartiers. Un étudiant sénégalais a interpellé les panélistes : « Vous parlez de documents et de visions, mais quand est-ce que ça se traduit par des bourses, des incubateurs, des vraies chances ici, chez nous ? »

Fatou Sow Sarr a répondu avec fermeté : « Ce n'est pas votre histoire personnelle qui nous intéresse ici, mais votre capacité à parler au nom de votre génération. Vous êtes votre propre avenir. Notre rôle est de vous écouter pour bâtir avec vous. » Elle a rappelé le processus en cours : des assises nationales dans 40 pays, dont les contributions alimenteront le document final de 2026.

Un autre débat a porté sur la fracture numérique. Une jeune femme a évoqué le risque d'exclusion : « Vous parlez de digitalisation comme d'une opportunité, mais dans nos villages, sans électricité stable ni connexion, c'est un nouveau fossé qui se creuse. » Mamadou Chérifo Diakhité a reconnu l'ampleur du défi, l'intégrant dans l'axe « infrastructures » de l'UEMOA, tout en encourageant les jeunes à saisir les espaces existants.

La commissaire et professeure en sociologie Fatou Sow Sarr a souligné que 2025 marque le centenaire de la CEDEAO, offrant une occasion symbolique de renouveler le pacte avec la jeunesse. « Nous allons tout analyser, tout enregistrer. Vos paroles contribueront directement au document de 2026. »

Mamadou Chérifo Diakhité a, pour sa part, invité les jeunes à s'approprier les cadres régionaux : « Nos programmes sont là. Mais ils ont besoin de votre énergie, de votre critique constructive, de votre participation active. »

Les intervenants ont rappelé que les défis sont immenses : migration, chômage, identité, accès aux technologies. Cette rencontre a révélé une volonté rare de dialogue direct entre institutions régionales et jeunesse. Reste désormais à transformer cette parole en actes. Le rendez-vous est pris pour 2026, année où la nouvelle politique jeunesse de la CEDEAO devra prouver qu'elle est enfin à l'écoute de celles et ceux qui portent l'avenir de l'Afrique.