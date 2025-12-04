Congo-Kinshasa: Début de la campagne de vaccination contre la peste de petits ruminants en Ituri

La campagne de vaccination contre la peste de petits ruminants, principalement les chèvres et les moutons, a débuté mardi 2 décembre en Ituri. Grâce à l'intervention de l'autorité provinciale et de partenaires, dont l'ONG internationale TROCAIRE, plus de 40 000 doses de vaccins ont été mises à disposition pour lutter contre cette maladie qui a déjà causé la mort de plusieurs centaines d'animaux au cours des quatre dernières années.

Cette opération cible en priorité les zones les plus affectées par l'épidémie, notamment les territoires de Mahagi, Aru et Irumu, où plus de 450 bêtes ont déjà péri. Selon le chef de la Division provinciale de l'Agriculture et de l'Élevage, ces vaccins ont été obtenus après plusieurs plaidoyers auprès des autorités et des partenaires internationaux.

Fiston Kabaseke, responsable de cette division, salue particulièrement l'appui de TROCAIRE, qui contribue avec 10 000 doses supplémentaires. Optimiste, il affirme que cette assistance permettra de stabiliser la situation, relancer l'élevage en Ituri et préserver la sécurité alimentaire ainsi que l'économie locale.

Depuis le déclenchement de cette épidémie, de nombreux éleveurs congolais se sont tournés vers les petits ruminants en provenance de l'Ouganda voisin, afin de maintenir leurs activités et répondre aux besoins alimentaires.