Congo-Kinshasa: L'ONG AISHP encourage les PVH à poursuivre la défense de leurs droits à Goma

L'ONG Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques (AISHP) encourage les personnes vivant avec un handicap à poursuivre leur engagement pour la reconnaissance et la défense de leurs droits.

La représentante de cette structure, Hortense Maliro, s'est exprimée à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre.

Elle a également salué les efforts de l'ONU ainsi que ceux des organisations œuvrant pour la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap.

Elle-même en situation de handicap, Hortense Maliro estime que le thème retenu cette année contribue à combler un vide en affirmant la nécessité d'inclure les personnes handicapées comme acteurs à part entière du développement et du progrès social.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Avec cette thématique, il s'agit de combler les vides et de montrer que la personne handicapée doit être considérée comme partie prenante, afin qu'elle puisse efficacement participer au développement et au progrès social. Nous devons continuer ce combat pour arracher tous nos droits », a-t-elle souligné.

Pour elle, si les droits des PVH sont respectés, elles pourront s'insérer dans la vie active et contribuer au développement du pays:

« Nous allons aider nos sociétés, rendre le progrès social une réalité et poursuivre la lutte pour arracher tous nos droits possibles. Car si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place ».

Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée sous le thème : « Favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social ».

Dans ce cadre, l'AISHP annonce l'organisation d'activités de sensibilisation sur les changements climatiques, dont les conséquences affectent particulièrement les personnes handicapées.