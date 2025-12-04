Congo-Kinshasa: En Ituri , les PVH appellent au renforcement de leur protection

4 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les personnes vivant avec un handicap (PVH) dans la ville de Bunia (Ituri) appellent les autorités à renforcer leur protection et à améliorer leur accès aux services essentiels. Elles ont formulé cette requête lors de la Journée internationale qui leur est dédiée, célébrée le 3 décembre de chaque année.

Le président de leur structure en Ituri, Roger Kaviavu, a indiqué que l'État devrait les traiter avec dignité et considération afin de favoriser leur intégration et leur autonomisation dans la société. Il a décrit un quotidien marqué par le manque de mobilité, l'accès limité à l'éducation et la discrimination à l'embauche.

« Surtout les moyens de déplacement, qui posent de sérieux problèmes aux personnes vivant avec un handicap. En second lieu, les études : certains parents se demandent si c'est vraiment important de faire étudier un enfant handicapé. Enfin, il y a l'exclusion dont nous sommes victimes lors des recrutements. J'ai été écarté tout simplement parce que je suis handicapé », a-t-il souligné.

Faute de mobilité, ces personnes deviennent également les premières victimes lors des attaques armées.

Anita Tabay, appuyée sur sa béquille, a relaté son impuissance face aux incursions répétées des groupes armés.

« Les personnes handicapées, parfois, ne peuvent pas se sauver lorsqu'il y a des attaques et souvent elles sont tuées facilement », a-t-elle fait savoir.

Grâce Furaha, amputée des deux pieds, a souligné que malgré son handicap, elle se bat pour vivre pleinement :

« Je me sens à l'aise lorsque je joue au basket-ball. Cela donnera aussi, je l'espère, à d'autres personnes vulnérables comme moi, l'envie de venir nous rejoindre »

