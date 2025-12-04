Guinée Bissau: Congo / Guinée - Bissau L'Ex - Président Embalo a quitté Brazzaville le 3 décembre

4 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Quelques jours après son arrivée à Brazzaville, le 29 novembre, en provenance de Dakar, au Sénégal, Umaro Cissoco Embalo a quitté la capitale congolaise, mercredi soir, pour Rabat au Maroc.

L'ex-président bissau-guinéen n'a donc pas choisi de s'installer au Congo, pays qu'il connaît bien, mais qui a sans doute été surpris de la tournure des événements à Bissau.

Au lendemain de la présidentielle du 23 novembre et de la revendication de la victoire par le président sortant avant la proclamation officielle des résultats, les militaires décidaient de prendre le pouvoir le 26 novembre à la quasi surprise générale. Ce putsch mené par des officiers proches du chef de l'Etat a été diversement interprété.

Dakar, Brazzaville, puis Rabat, trois destinations en quelques jours qui font penser que Umaro Cissoco Embalo ne retournera certainement pas de sitôt dans son pays quand bien même l'Union africaine et la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique se l'Ouest) pressent, sans succès pour l'instant, l'armée d'acter le retour à l'ordre constitutionnel.

