Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Allemagne, Angleterre, Belgique et Bulgarie).

Albanie, 14e journée, 1re division

Le Partizani bat le FK Bylis 1-0. Titulaire, Archange Bintsouka a été remplacé à la 46e. L'avant-centre international n'a pas encore marqué cette saison en 8 apparitions (348 minutes de jeu).

Allemagne, 13e journée, 4e division, groupe Nord

Oldenbourg prend un point chez la réserve de Sankt-Pauli (1-1). Sans Aurel Loubongo Mboungou, remplaçant face à son club formateur.

Angleterre, 14e journée, 1re division

Nottingham prend les 3 points à Wolverhampton (1-0). Sans Dilane Bakwa, blessé.

Angleterre, 16e de finale de l'EFL Trophy

Luton Town ne fait que quatre bouchées des amateurs d'Exeter (4-0). Avec Christ Makosso, aligné en défense centrale. La première titularisation du défenseur congolais depuis le 18 octobre, date de sa dernière apparition en League One. Depuis, il n'a joué que 29 minutes en EFL Trophy.

Cette compétition met aux prises les clubs de 3e et 4e divisions et les équipes des académies de 16 clubs.

Salford quitte le plateau après son revers face à Rotherham (2-7). Remplaçant, Loïc Ayina est entré à la 90e et a joué 1 minute.

Belgique, 8e de finale de la Coupe

Le RAAL La Louvière se qualifie pour les quarts de finale sur le terrain de Beerschot (2-1). Remplaçant, Alexis Beka Beka est resté sur le banc.

Buteur pour sa première apparition en Jupiler League, le 8 novembre, l'ancien Caennais n'a fait qu'une seconde entrée en jeu de 23 minutes, le 28 novembre face à Anderlecht.

Bulgarie, 18e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia l'emporte à Montana (2-1). Messie Biatoumoussoka et Ryan Bidounga étaient tous deux titulaires en défense. Averti à la 31e, Ryan Bidounga prend un deuxième carton jaune à la 82e pour une faute inutile sur Ejike.

Le Lokomotiv remonte à la 8e place avec 23 points.