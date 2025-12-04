Congo-Brazzaville: Hôpital Sino - Congolaise - Ouverture d'un institut de médecine traditionnelle chinoise

L'Hôpital de l'Amitié Sino-Congolaise de Mfilou a inauguré, ce 3 décembre à Brazzaville, l'Institut Qi-Huang, un centre entièrement dédié à la médecine traditionnelle chinoise. Cette nouvelle structure, symbole du renforcement de la coopération sanitaire entre le Congo et la Chine, vise à offrir à la population des soins intégrant à la fois pratiques traditionnelles et médecine moderne.

La cérémonie de réception du centre, marquée par un riche brassage culturel, a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Donatien Mokassa, en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, An Qing, de l'administrateur maire de M'Filou Ngamaba, Bibiane Itoua, ainsi que de partenaires chinois, du personnel soignant et de nombreuses personnalités du secteur de la santé.

Ce nouvel institut est présenté comme un moteur de développement pour l'enseignement, la formation et la pratique de la médecine traditionnelle au Congo. L'expertise chinoise, reconnue mondialement, contribuera à renforcer les compétences locales et à favoriser l'échange des savoirs. Le Congo devient ainsi le premier pays au monde à bénéficier directement de ce savoir-faire chinois en matière de médecine traditionnelle.

L'ouverture de cet institut constitue l'une « des actions concrètes de la Chine en République du Congo », a affirmé la directrice de la Commission nationale de la santé de Chine, Zhang Janjun soulignant que des spécialistes chinois ont été dépêchés sur place pour assurer la formation des praticiens congolais.

Ce centre réflète la volonté des parties congolaise et chinoise de promouvoir une médecine intégrée, combinant les avancées de la médecine moderne et les apports de la tradition. Pour le directeur de l'Hôpital de l'Amitié Sino-Congolaise de Mfilou, Roger Oyéré, il ne s'agit nullement d'opposer deux modèles, mais plutôt de les faire dialoguer afin d'améliorer la prise en charge des patients.

S'adressant aux équipes médicales, il a insisté sur les opportunités que représente l'Institut Qi-Huang. « Ce n'est pas un simple bâtiment. C'est un levier de transformation et une chance historique de renforcer nos compétences », a-t-il indiqué tou en appelant chacun à en tirer pleinement profit pour améliorer la qualité des soins.

Lançant officiellement les activités du centre, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Donatien Mokassa, a salué l'implication du gouvernement chinois, de la mission médicale chinoise et de tous les partenaires engagés dans ce projet. Il a émis le voeu de voir l'institut devenir un « modèle régional », un véritable centre d'excellence reflétant une coopération sino-congolaise toujours plus dynamique. Une ambition que partageaient visiblement les différents intervenants, à l'instar de Li Jue, directeur de l'hôpital de Tiangin de Chine.